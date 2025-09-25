Delprojektledare mark och anläggning
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Delprojektledare inom mark- och anläggning sökes till uppdrag i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en erfaren och drivande delprojektledare med kompetens inom konstruktion, mark- och anläggningsarbeten samt med förståelse för efterföljande BEST-arbeten. Uppdraget omfattar ledning av en större mark- och anläggningsentreprenad. Rollen innebär ansvar för arbeten fram till och med banunderbyggnad inom ett större infrastrukturprogram. Arbetet sker i nära samverkan med andra delprojektledare och projektledning. Uppdraget kan även omfatta insatser i andra delar av programmet.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Leda och styra entreprenadarbeten, anläggningsarbeten upp till och med banunderbyggnad
Övergripande ansvarig för produktionsarbetena avseende tid, kostnad och kvalitet.
Samverka och samordna med övriga produktionsledare (Konstbyggnad/Mark och BEST) samt projektledaren och övriga projektdeltagare.
Ansvara för uppföljning av ekonomi och tid samt redovisa ekonomi och tidsuppföljning gentemot projektledaren.
Hantering och uppföljning av ändrings- och tilläggsarbeten samt avgående (ÄTA) utifrån kontrakt och dokumentera dessa i projektets system för uppföljning samt redovisa dessa kontinuerligt till projektledaren.
Koordinera gränssnitt mot övriga entreprenader inom programmet samt driftorganisation
Säkerställa att entreprenören efterföljer säkerhetsstyrningssystem, krav på miljö och arbetsmiljö, tekniska riktlinjer samt övriga styrande dokument och rutiner som berör arbetet.
Delta vid besiktningar och bistå vid överlämning.
Representera i förekommande fall projektet i kontakt med olika externa parter och aktörer såsom myndigheter, leverantörer och entreprenörer.
Hantering av informationsinsatser mot verksamheter och tredje man.
Tillsammans med projekteringsledningen planera leveranser av handlingar.
Bistå vid projekteringen av entreprenad KG22.
Stötta vid framtagande av teknisk beskrivning och AF.
Granska framtagna handlingar utifrån produktionserfarenhet.
Produktionsplanera entreprenad KG22.
Bistå projektet med granskning av projekteringshandlingar.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst tvåårig eftergymnasial utbildning (högskola eller yrkeshögskola).
Minst nio års erfarenhet inom bygg- eller anläggningsbranschen, varav minst fem år i ledande produktionsroll (t.ex. platschef, produktionsledare, byggledare eller arbetsledare) under produktionsskede.
Erfarenhet från minst ett större infrastrukturprojekt eller -program med en totalbudget på minst 500 MSEK
Erfarenhet från minst ett tidigare uppdrag inom järnvägs- eller spårvägsprojekt.
Tidigare arbete i minst ett större infrastrukturprojekt eller -program inom en kommunal, regional eller statlig beställarorganisation.
Minst fyra års erfarenhet av produktionsplanering.
Meriterande
Minst fyra års erfarenhet av arbete i järnvägs- eller spårvägsprojekt i tätbebyggda bostadsområden.
Minst fyra års erfarenhet i ledande roll (t.ex. platschef, produktionsledare, byggledare eller arbetsledare) i järnvägs- eller spårvägsprojekt under produktionsskede. Dina personliga egenskaper
Har starkt driv, vilja och engagemang.
Är ansvarstagande, ambitiös och mycket noggrann.
God administrativ förmåga.
God kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
God samarbetsförmåga och öppen inställning till samverkan mellan projektets parter.
God förmåga till personlig planering.
Arbetar systematiskt och strukturerat.
Är stresstålig och behåller fokus även under högt tempo. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Linnea Lundberg linnea.lundberg@centio.se 0791042850 Jobbnummer
9525751