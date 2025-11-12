Delprojektledare Järnväg
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-11-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Trollhättan
, Varberg
eller i hela Sverige
Vi söker en Delprojektledare Järnväg till Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som Delprojektledare järnväg innebär att som resurskonsult stödja Trafikverket Investering Väst, enhet Järnväg 1, i investerings- och reinvesteringsuppdrag inom projektering, entreprenad och rådgivning. Uppdragen omfattar flera järnvägsprojekt i Västra Götalands län, inklusive BEST (bana, el, signal, tele). Rollen kan även innebära stöd till andra enheter som delprojektledare eller rådgivare. Arbetet omfattar både ledning av projekt och delprojekt samt projektstöd, med ansvar för att säkerställa måluppfyllelse, ekonomi och samverkan.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Leder projekt med varierande storlek och komplexitet eller delprojekt i ett stort komplext projekt.
Skapar med sitt ledarskap en kreativ och produktiv miljö.
Leder projekt med fokus på tid, kostnad och innehåll.
Leder projekt baserat på beprövad erfarenhet och etablerade metoder med anpassning till projektets speciella förutsättningar.
Följer omvärldens behov och tar hänsyn till dessa i projektet.
Förstår varje projekts specifika förutsättningar.
Svarar för omvärldskontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter.
Bedriver samråd som gagnar projektet och samhället.
Har ett affärsmässigt agerande i förhållande till leverantörer.
Samverkar och samråder med berörda leverantörer för att säkerställa måluppfyllnad och god ekonomi.
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.
Inneha ett giltigt B-körkort.
Minst 10 års arbetserfarenhet inom det aktuella teknikområdet (Projektledare allmän järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. Sysselsättningsgraden ska vara på minst 30 % under angiven tidsperiod.
Konsulten ska ha genomgått projektledarutbildning.
Konsulten ska ha utfört minst två uppdrag som projektledare eller i arbetsledande funktion.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Krav på arbetserfarenhet från minst ett uppdrag åt beställarsidan (som projektledare, delprojektledare) från jämförbara uppdrag med aktuellt uppdrag avseende inom järnvägsprojekt i projekteringsuppdrag kontaktledning från projekt med >60 MSEK i total omsättning.
Krav på arbetserfarenhet från minst ett uppdrag åt beställarsidan (som projektledare, delprojektledare) från jämförbara uppdrag med aktuellt uppdrag avseende järnvägsprojekt i produktion som innefattar arbete med kontaktledningsarbete där BEST, mark och miljö ingått från projekt med >150 MSEK i total omsättning.
Genomförd utbildning för Stabilitetspåverkande arbeten i spår - BASTAB.
Minst 5 års arbetserfarenhet inom budget, prognos och ekonomisk uppföljning.
Meriterande
Samarbetsorienterad
Självgående
Stabil och tydlig
Målinriktad och engagerad Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9601951