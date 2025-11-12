Delprojektledare Bro/Väg
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-11-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Trollhättan
, Varberg
eller i hela Sverige
Vi söker en Delprojektledare Bro/Väg till Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som Delprojektledare bro/väg innebär att som resurskonsult bistå projektledaren i utförandeentreprenaden för projektet Gunnesby vägbro, del av KTL-upprustning Kville-Stenungsund etapp 2. Arbetet omfattar rivning av befintlig vägbro, byggnation av ny vägbro med tillhörande cirkulationsplats samt tillfälliga förbifarter. Rollen inkluderar även överföring av kunskap till Trafikverkets anställda, ansvar för projektets genomförande enligt gällande lagar, regler och riktlinje. Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Leder delprojekt i ett stort komplext projekt.
Skapar med sitt ledarskap en kreativ och produktiv miljö.
Leder projekt med fokus på tid, kostnad och innehåll.
Leder projekt baserat på beprövad erfarenhet och etablerade metoder med anpassning till projektets speciella förutsättningar.
Följer omvärldens behov och tar hänsyn till dessa i projektet.
Förstår varje projekts specifika förutsättningar.
Svarar för omvärldskontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter.
Bedriver samråd som gagnar projektet och samhället.
Har ett affärsmässigt agerande i förhållande till leverantörer.
Samverkar och samråder med berörda leverantörer för att säkerställa måluppfyllnad och god ekonomi.
Bistår projektledaren i att ta beslut om åtgärder, handlingsalternativ och resursanvändning inom projektets ram. Omfattande tekniska ändringar och kostnadsfördyringar hänförs till projektledaren. Delprojektledaren ansvarar för att arbetet genomförs enligt lagar, regler, riktlinjer, förordningar och interna arbetsinstruktioner.
Bygger förtroende och goda relationer internt och externt.
Är en viktig företrädare för Trafikverket och agerar med hög integritet samt delar Trafikverkets värderingar.
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.
Inneha ett giltigt B-körkort.
Akademisk utbildning, civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad.
Minst tio års erfarenhet av infrastrukturprojekt i ledande roll i produktionsfasen, som byggherrens projektledare, produktionsledare, delprojektledare eller som samordnande byggledare. Erfarenheten ska vara inom de senaste 15 åren och sysselsättningsgraden ska vara på minst 50 % under angiven tidsperiod.
Genomgått projektledarutbildning.
Utfört minst två uppdrag som delprojektledare.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Krav på arbetserfarenhet från minst ett uppdrag åt beställarsidan (som projektledare, delprojektledare) från jämförbara uppdrag med aktuellt uppdrag avseende väg- och broprojekt som innefattar arbete med väg- och brobyggnation, inom bullerkänslig miljö och känsliga markförhållanden från projekt med >125 MSEK i total omsättning.
Minst 5 års erfarenhet av projekt med komplicerad geoteknik för grundläggning i ledande roll i produktionsfasen som byggherrens projektledare, produktionsledare, delprojektledare eller som samordnande byggledare.
Genomförd utbildning för Byggherrens arbetsmiljöansvar eller motsvarande.
Minst 5 års arbetserfarenhet inom budget, prognos och ekonomisk uppföljning.
Meriterande
Samarbetsorienterad och tydlig
Självgående och driven
Stabil
Målinriktad och engagerad Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9601947