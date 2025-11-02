Datalagerutvecklare
Myndigheten för yrkeshögskolan / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2025-11-02
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för yrkeshögskolan i Västerås
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Är du intresserad av databasutveckling och vill arbeta med att leverera kvalitetssäkrad data? Då söker vi dig som vill bli vår nya datalagerutvecklare!
Som datalagerutvecklare ansvarar du för att utveckla och förvalta myndighetens datalager samt relaterade system. Du säkerställer att data från våra källsystem är kvalitetssäkrad och tillgänglig för analys. Du skapar datauttag för att möta både interna och externa informationsbehov.
Utveckling sker i Microsofts plattform och för att extrahera, transformera och läsa in data (ETL-processer) används T-SQL, SQL-script och SQL-procedurer.
Du kommer även arbeta med att beskriva verksamhetskrav kopplat till data och information, vilket innefattar att förstå databasernas innehåll. Du kvalitetssäkrar och dokumenterar dataflöden och datamodeller och vid förändringar i verksamheten deltar du i datamodellering och lösningsdesign.
Krav på kompetens
Eftergymnasial utbildning inom data- och systemvetenskap eller motsvarande kompetens (lägst nivå 5 enligt SeQF) eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Mycket goda kunskaper om samt minst fem års erfarenhet av
• SQL inklusive SQL-procedurer och T-SQL
• Utveckling och underhåll av T-SQL-script
• Utveckling i Microsofts eller motsvarande SQL-databas
• Kunskap om samt minst tre års erfarenhet av
• Datamodellering
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Att beskriva verksamhetskrav kopplat till data och information
• Visualisering och analys av data
• Design av datalagerlösningar
• ETL-processer (extrahera, transformera och läsa in data)Publiceringsdatum2025-11-02Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, strukturerad, har förmåga att ta ansvar och att driva ditt arbete framåt på ett effektivt, lösningsorienterat sätt. Du har en god analytisk förmåga och trivs med att arbeta i komplexa datamiljöer där du både kan se helheten och fördjupa dig i detaljerna. Du motiveras av att skapa ordning och kvalitet i dataflöden och har lätt för att se samband mellan system och information.
Du är serviceinriktad och har ett genuint intresse för att förstå verksamhetens behov och omsätta dem i robusta och användbara datalagerlösningar. Du har en förmåga att skapa goda relationer med olika yrkeskategorier, med både teknisk och verksamhetsmässig kompetens. Din kommunikativa förmåga både i skrift och tal gör att du tydligt kan förklara tekniska lösningar och bidra till en gemensam förståelse - oavsett målgrupp.
Vi lägger stor vikt vid att du är medveten om de krav på integritet, opartiskhet och saklighet som följer med att arbeta inom en statlig myndighet.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Organisatorisk placering
Enheten för IT är placerad i Västerås och har idag 15 medarbetare. Enheten är myndighetens strategiska och operativa stöd inom digitalisering och IT. Medarbetarna på enheten arbetar brett med digitaliseringsfrågorna, från IT-infrastruktur och systemutveckling till verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i samverkan med övriga enheter.
Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vi ansvarar också för eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar samt tolkutbildningar inom folkbildningen. Vi främjar och samordnar även valideringsfrågor samt är nationell samordningspunkt för det europeiska kvalifikationsramverket (EQF). Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna. Myndigheten utövar tillsyn och hanterar klagomål på de utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde. Vi granskar även utbildningarnas kvalitet, framställer statistik och följer upp utbildningars resultat.
Myndigheten för yrkeshögskolan har ca 150 medarbetare fördelat på nio enheter med huvudkontor i Västerås och ett kontor i Hässleholm.
Viktig information till dig som söker tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Västerås
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-23.
Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering.
Om du har skyddade personuppgifter - kontakta HR innan du skickar in din ansökan, så hjälper vi dig vidare.
Skicka in din ansökan på svenska. De frågor du besvarar i ansökningsformuläret används i det första urvalet.
I ditt CV:
• Ange år och månad för varje anställning.
• Beskriv kort vilka arbetsuppgifter du haft.
Arbetsprov kan komma att tillämpas under rekryteringsprocessen som en del i urvalsarbetet.
Observera att din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Per-Johan Alfredsson, enhetschef, på 010-209 01 33. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta gärna Katharina Forsberg, HR-specialist, på 010-209 01 34. Det går även bra att kontakta några av våra fackliga representanter Saco-S Jenny Adolfsson 010-209 02 29 och ST Ann-Sofie Larsson tfn 010-209 02 61
För mer information om fördelarna med att arbeta hos oss och om organisationen hittar du på www.myh.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering Ersättning
* Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Yrkeshögskolan
(org.nr 202100-6230), http://www.myh.se Arbetsplats
Myndigheten för yrkeshögskolan Kontakt
Jenny Adolfsson, Saco-S 010-209 02 29 Jobbnummer
9584483