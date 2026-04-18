Dataingenjör
2026-04-18
För vår kunds räkning söker vi nu en erfaren Dataanalytiker till ett uppdrag där du blir en del av ett tvärfunktionellt AI-initiativ med fokus på kundnära tjänster. Du kommer att ingå i Analys- och AI-teamet och arbeta nära både IT-specialister och verksamhetsexperter. Uppdraget innebär att utveckla en kundchatt i kundens Microsoft Azure-miljö, med förmåga att hantera såväl generella frågor som ärenden som är specifika för enskilda kunder. Målsättningen är att stärka kundens position på marknaden genom att skapa robusta, datadrivna lösningar som bidrar till ett mer hållbart energisystem.
I rollen kommer du att arbeta med att utveckla och vidareutveckla lösningar baserade på stora språkmodeller (LLM) samt integrera dessa med befintliga AI-agenter. Du ansvarar för att ta fram och utvärdera AI- och maskininlärningsmodeller som används i kundchatten, där du nyttjar kundens data - såsom kund-, anläggnings- och mätdata - för att möjliggöra mer personaliserade svar. Du bidrar även till utformningen av lösningens arkitektur och säkerställer att arbetet dokumenteras på ett sätt som möjliggör effektiv kunskapsöverföring till kundens organisation. Arbetet sker i nära samarbete med utvecklare, arkitekter och verksamhet i en agil miljö.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom Data Science och maskininlärning, med särskilt god vana av att arbeta med maskininlärningstjänster i Microsoft Azure, gärna kopplat till LLM-lösningar. Du har mycket goda kunskaper i Python och är väl bekant med relevanta ramverk inom ML och AI. Du har erfarenhet av att hantera både strukturerad och ostrukturerad data, och har en god förståelse för modellutvärdering, prestandaoptimering samt kostnadsaspekter. Vidare är du skicklig på att förklara tekniska lösningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt, och har tidigare arbetat med chatbaserade, kundnära AI-lösningar. Erfarenhet från offentlig sektor är också viktig, och det är meriterande om du har arbetat från leverantörssidan och levererat teamlösningar.
Det är dessutom positivt om du har erfarenhet från offentlig sektor eller utveckling av kundnära digitala tjänster, samt kunskap inom MLOps och erfarenhet av att sätta modeller i produktion.
Som person är du analytisk, nyfiken och lösningsorienterad, med ett starkt intresse för AI och en förmåga att se möjligheter där andra ser begränsningar. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har lätt för att ta dig an komplexa tekniska utmaningar.
Vi erbjuder bra lön och förmåner för rätt person.
Om detta låter intressant, och du passar in på beskrivningen - då vill vi gärna prata med dig och berätta mer!
Ansök genom att skicka in ditt CV till rekrytering@doerbemanning.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: rekrytering@doerbemanning.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Data scientist".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Doer Bemanning AB
