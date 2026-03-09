Dataingenjör
Polismyndigheten / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Arbetsplatsbeskrivning
Nu söker sektionen Polisiära Gemensamma System en dataingenjör för att öka Polismyndighetens förmåga inom informationsförsörjning. Du kommer att ingå i gruppen Dataförädling, en spännande grupp som har ett helhetsansvar för nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning av data som stödjer hela myndighetens verksamhet. Ditt arbete kommer att bidra till att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten i Sverige.
Du utgår från moderna lokaler på Kungsholmen i Stockholm, med möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan. Som statligt anställd på Polismyndigheten erbjuds du trygga och särskilda förmåner kring pension, föräldralön, friskvård m.m.
Läs mer om våra förmåner här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/polisen-som-arbetsplats/det-har-erbjuder-vi/Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som dataingenjör kommer du att arbeta med att förädla och tillgängliggöra data som stödjer hela myndighetens verksamhet. Vi levererar dataprodukter som möjliggör allt från minutoperativa lägesbilder till ax-till-limpa-uppföljning av brottsbekämpande arbete, dessa används sedan dagligen inom utredning, underrättelse- och operativ verksamhet.
Informationslandskapet är inte statiskt och efterfrågan på data förändras över tid. Rollen innebär löpande kontakter med olika delar av myndigheten och även externa myndigheter och aktörer efter behov.
Typiska arbetsuppgifter kan vara:
• Bygga automatiserade dataflöden
• Transformera, koppla ihop och länka data som en del av ett dataflöde
• Modellera stora datamängder
• Omvärldsbevaka aktuella tekniker
• Utvärdera och införa nya tekniker eller komponenter i dataplattformen
Du kommer att ingå i en grupp som arbetar nära i goda samarbeten för att förstå behov och leverera den bästa lösningen för de behoven. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom IT eller motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av programmering i Python eller Java
God förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift
God förmåga att uttrycka dig på engelska, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du utöver ovan även har kunskap inom och /eller har arbetat med:
Annat programmeringsspråk t ex Pyspark eller SQL
Erfarenhet av systemintegrationer, t ex via REST API
Erfarenhet av containerteknologi OpenShift eller KubernetesDina personliga egenskaper
Som Dataingenjör kommer du involveras i olika typer av uppdrag av olika karaktär, vi värdesätter därför att du är anpassningsbar och kan skifta fokus när arbetet kräver det.
Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta och är kommunikativ och kan hantera många kontaktytor då du i rollen kommer föra mycket dialog med övriga verksamheter inom myndigheten. Vidare ser vi att du är driven med en vilja att utvecklas och dela med dig av din egen kompetens.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm
Funktion: Systemutvecklare
Arbetstid: Flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Urval/intervjuer kan komma att ske löpande. Är du redo för en större uppgift - sök jobbet redan idag!
Välkommen med din ansökan i form av CV och besvarande av urvalsfrågorna via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 20e mars 2026.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A134.898/2026 i mailets ärendemening.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan:
1) Har du en akademisk examen inom IT, alternativt motsvarande förvärvad erfarenhet? Om ja, vänligen utveckla ditt svar.
2) Har du erfarenhet av programmering i Python eller Java? Om ja, beskriv din erfarenhet.
3) Har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska? Ja/Nej
4) Har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska? Ja/Nej
5) Har du svenskt medborgarskap? Ja/Nej
6) Har du kompetens kring någon av nedanstående:
• Erfarenhet av utveckling i PySpark eller
• Erfarenhet av systemintegrationer, tex. Via REST API
• Erfarenhet av containerteknologi, Openshift eller Kubernetes
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekryterin
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: jobb.na@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten Jobbnummer
9785643