Sjuksköterska konsult sökes till hemsjukvård sommaruppdrag
Vill du arbeta i hemsjukvård där självständighet, variation och nära patientkontakt står i fokus?
Nu söker vi en legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska till ett sommaruppdrag inom kommunal hemsjukvård.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med hälso- och sjukvård i hemmet på primärvårds nivå. Uppdraget innebär ett varierande arbete med både planerade och oplanerade insatser inom hemsjukvården.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Patientbedömningar och medicinska insatser i hemmet
Konsultationer och rådgivning via telefon
Planerade och akuta hembesök
Samverkan med rehab personal och övriga professioner
Dokumentation och uppföljning
Under helger förekommer jourverksamhet med bedömningar och insatser via telefon och hembesök.
Arbetet utgår från hemsjukvårdens gemensamma kontorslokaler där sjuksköterskor och rehab personal arbetar nära tillsammans. Tjänstebil finns tillgänglig under arbetstid.
Period & omfattning
Period: vecka 26–32
Omfattning: heltid
Arbetstid dag, kväll och helg enligt schema
Exempel på arbetstider
Dag: mellan kl. 07:00–17:00
Kväll: kl. 12:00–20:30 eller 13:00–21:30
Helg: kl. 13:00–21:30
Introduktion
Grundläggande introduktion erbjuds i verksamheten och omfattar introduktionspass tillsammans med ordinarie personal.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
Har erfarenhet av hemsjukvård eller kommunal vård
Är trygg i självständiga bedömningar och prioriteringar
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Har B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av journalsystemet Combine
Tidigare erfarenhet av kommunal hemsjukvård
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Två skriftliga referenser, varav minst en chef
Giltigt B-körkort
Observera att utdrag ur belastningsregister och misstanke register kommer att krävas inför eventuell tillsättning.
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi tror på långsiktiga relationer där du som konsult ska känna trygghet, uppskattning och flexibilitet.
VårdIX-modellen kombinerar tryggheten i en anställning med friheten och flexibiliteten du annars bara får som egen. Du får möjlighet att påverka ditt upplägg och din ersättning samtidigt som vi tar ansvar för administration och helheten runt omkring.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
745 80 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441
9940102