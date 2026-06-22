Dataanalytiker 50 % till Meta
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2026-06-22
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Meta är ett av världens ledande teknikföretag och skaparen av plattformar som Facebook, Instagram och Messenger. Nu söker vi en junior Dataanalytiker som vill ta helhetsansvar för rapportering och analys kopplat till Metas retailverksamhet.
Om rollen
I den här rollen ansvarar du för all rapportering till Meta. Du samlar in, bearbetar och analyserar data samt säkerställer att rapporteringen är korrekt, strukturerad och affärsdrivande.
Du kommer att:
Sköta och kvalitetssäkra all löpande rapportering till Meta
Samla in, strukturera och bearbeta data från retailledet
Skapa tydliga och professionella rapporter för kund
Analysera KPI:er och identifiera trender samt förbättringsområden
Presentera insikter och resultat för flera intressenter, såsom Team Lead, Account Manager, kontaktperson hos kund samt övriga teammedlemmar
Säkerställa att data används strategiskt för att utveckla verksamheten
Rollen kräver att du är självgående, trygg i att ta eget ansvar och har förmågan att arbeta mot flera stakeholders.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Har studerat dataanalys, statistik eller liknande utbildning
Är nyexaminerad eller har upp till 1 års erfarenhet
Har mycket goda kunskaper i Excel och/eller Google Sheets
Är prestigelös och trivs i en dynamisk miljö
Är lättlärd och trivs i en teknisk miljö
Är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ
Är självgående och tar egna initiativ
Obehindrad svenska och engelska
Meriterande
Har grundläggande till goda kunskaper i Power BI
Förstår hur KPI:er inom retail fungerar (t.ex. försäljning, konverteringsgrad, kampanjutfall)
Tidigare bakgrund eller erfarenhet inom retail
Vi erbjuder
En utvecklande roll med stort eget ansvar
Möjlighet att arbeta med ett globalt teknikvarumärke
Flexibel deltidsroll (50 %)
Anställning via NRG Sweden med uppdrag hos kundenÖvrig information
Omfattning: Halvtid
Plats: Stockholm
Start: Omgående
Urval och intervjuer sker löpande – skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Arbetstiden är huvudsakligen på vardagar, två och en halv dag i veckan. Du kommer att vara anställd av NRG Sweden, men arbeta på uppdrag av vår kund. Rekryteringsprocessen genomförs på svenska och engelska. Förväntad start är i slutet av juli, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
OM NRG
NRG är brand activation-byrån som tar ditt varumärke till nästa nivå. Vi är din självklara partner för effektiva försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Med fokus på sömlösa omnichannel-kampanjer, särskilt inom retail, ser vi till att ert varumärke når era kunder vid varje avgörande kontaktpunkt i deras köpresa - oavsett om det är i butiken, på bussen eller i soffan.
Med nästan 30 års erfarenhet vet vi vikten av att kombinera kreativitet, funktionalitet och effektivitet. Vår expertis inom både varumärkesbyggande och kommersiell strategi gör att vi kan skapa skräddarsydda lösningar som stärker ditt varumärkes synlighet och levererar verkliga affärsresultat.
I en digital värld som ständigt förändras, där kvalitet och innovation är avgörande, hjälper vi dig att ligga steget före. Oavsett om du lanserar en ny kampanj, bygger långsiktig kundlojalitet eller förstärker ditt team med specialistkompetens, erbjuder vi verktygen och strategierna du behöver för att lyckas.
Din framgång är vår drivkraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7948019-2064180". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NRG Agency AB
(org.nr 556608-5642), https://career.nrgagency.com
Linnégatan 9 (visa karta
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114 47 STOCKHOLM Arbetsplats
NRG Agency Jobbnummer
9972957