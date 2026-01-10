Data Stewards till Swedbank!
2026-01-10
Är du passionerad för data och vill vara med och säkra kvaliteten inom en av bankens viktigaste områden? Som Data Steward får du en central position där du ansvarar för datamodellering, styrning av kritiska dataelement och kvalitetskontroller. Tillsammans med olika intressenter bidrar du till att skapa en trygg och transparent datagrund som stödjer både affärsbeslut och tekniska processer. Starten är omgående, så skicka in din ansökan redan idag!våra standarder, vilket är avgörande för vår framgång och innovation.
OM TJÄNSTEN
Swedbank söker nu en Data Steward till Collateral-området inom Lending Data. I denna roll arbetar du för att skapa en stabil datagrund för deras lånetjänster, där du hanterar och säkerställer datakvalitet, klassificerar och styr kritiska dataelement, och bygger en förståelse för informationens flöde genom deras system.
Du erbjuds
• En möjlighet att vara del av Swedbanks datadrivna resa, där du får arbeta i nära samarbete med datateam och intressenter inom hela banken för att bygga robusta och kvalitativa datalösningar
• En tillsvidareanställning med fast månadslön hos Academic Work.
Dina arbetsuppgifter
• Utveckla och underhålla konceptuella datamodeller.
• Hantera teknisk och affärsmässig härledning (lineage) av data.
• Beskriva och klassificera kritiska dataelement.
• Identifiera viktiga dataelement och säkerställa att de uppfyller våra kvalitetskrav genom datakontroller och styrning.
• Arbeta nära olika intressenter och säkerställa effektiv datastyrning och kvalitet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en kandidatexamen inom exempelvis datavetenskap, business intelligence eller statistisk och matematik.
• Har erfarenhet av dataanalys.
• Grundläggande kunskap om datastyrning (data governance)
• Förmåga att kommunicera komplexa datarelaterade frågor
• Erfarenhet av att arbeta med databaser och datamodellering
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att implementera datastyrningsramverk
• Kunskap om relevanta dataskyddsförordningar (t.ex. GDPR)
• Förmåga att arbeta med datavisuella verktyg
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
