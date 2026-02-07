Data Scientist / AI-specialist till Agio
2026-02-07
Vill du arbeta med AI, prediktiva modeller och datadriven utveckling i projekt som gör skillnad på riktigt?
På Agio får du kombinera teknik, analys och innovation i uppdrag som spänner över allt från brottsbekämpning till smartare vårdinformation.
Vi söker nu erfarna Data Scientists med AI-kompetens till våra team i Stockholm och Luleå.
Du väljer själv vilken ort du vill utgå ifrån.
Om rollen
Som Data Scientist på Agio hjälper du våra kunder att ta nästa steg i sin digitala resa.
Du arbetar med:
Avancerad dataanalys och AI/ML-modeller
Prediktiva modeller och statistiska analyser
Automation, smarta dataflöden och beslutsstöd
Identifikation av nya insikter som skapar direkt verksamhetsnytta
Du blir en viktig del i att hjälpa organisationer att utnyttja digitaliseringens möjligheter, från effektivisering till helt nya arbetssätt.
Vi tror att du har erfarenhet av:
Minst 4 års arbete som Data Scientist, dataanalytiker eller inom AI/ML-roller
AI/ML-modeller såsom prediktion, klassificering och klustring
Python eller R (gärna med bibliotek som scikit-learn, pandas/polars, TensorFlow, PyTorch, XGBoost)
Datavisualisering med Matplotlib, Seaborn eller BI-verktyg som Power BI
Versionshantering (Git) och containerteknik (Docker)
API-integrationer och arbete med data från flera olika källor
Svenska i tal och skrift
Meriterande om du även har:
Kunskap om informationssäkerhet, GDPR och etisk AI
Erfarenhet av Azure, AWS eller andra molntjänster
Vana av RAG-lösningar, agenter och ramverk som LangChain, LangGraph eller LlamaIndex
Teamet du blir en del av
Du hamnar i vårt affärsområde Dataanalys och BI - ett team med BI- och AI-specialister som delar passionen för att skapa värde med data.Vi jobbar Microsoftorienterat och finns både i Stockholm och Luleå. Här får du vara med och påverka framtidens datadrivna beslut i Sverige.
Varför Agio?
Agio erbjuder dig:
Trygghet genom kollektivavtal och stabila kundrelationer
En arbetsplats som värnar om balans i livet
En personlig kompetensresa där du får utvecklas i din riktning
En platt organisation där du får stort inflytande
Ett företag som satsar långsiktigt både på dig och våra kunder
Låter det intressant?
Agio samarbetar tillsammans med OnePartnerGroup i denna rekryteringsprocess och urval kan komma att ske löpande så tveka inte men att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: Peter Nilsson Sandlund, 070 549 94 82 eller peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
