Data Engineer till tech-drivet konsultbolag!
2026-01-30
För dig som är Data Engineer och vill jobba djupare med data och inte bara förvalta, se hit! Här får du långsiktiga uppdrag, vara del av en platt organisation och samarbeta med kollegor som är specialister inom data och analys.
OM TJÄNSTEN
Som Data Engineer hos detta tech-drivna konsultbolag arbetar du i långsiktiga uppdrag hos kunder i olika branscher och med varierande mognad när det kommer till data. Du bygger och moderniserar kundernas datamiljöer med fokus på kvalitet, hållbarhet och affärsnytta, inte bara förvaltning. Rollen passar dig som vill kombinera djup teknisk kompetens med konsultmässighet och affärsförståelse.Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Detta är ett nischat specialistkonsultbolag inom data, BI och analytics med 39 medarbetare. Organisationen är platt, inkluderande och prestigelös, med korta beslutsvägar. De sitter tillsammans på ett modernt kontor i centrala Stockholm och värdesätter både kvalitet i leverans och trivsel i vardagen. De har hög beläggning, långsiktiga uppdrag och ett starkt nätverk.
Du erbjuds
• Möjlighet att arbeta i moderna miljöer på långsiktiga uppdrag, med stor flexibilitet när det kommer till uppdrag och omfattning.
• Ett generöst erbjudande med en attraktiv lönemodell, goda möjligheter till löneutveckling kombinerat med stor frihet i konsultrollen.
• Ett nischat konsultbolag med kompetenta och prestigelösa kollegor, där kunskapsdelning och utveckling är viktigt.
• Dessutom väntar en social och trivsam arbetsplats med frukostar, AW:s, kompetensträffar, kickoffs, två konferenser per år varav en utomlands och andra roliga aktiviteter. De värnar om att ha många tillfällen att ses på för att bygga en stark gemenskap.
ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter
Som Data Engineer arbetar du som end-to-end med dataplattformar och dataflöden, ofta i moderna molnmiljöer. Du bygger och moderniserar kundernas datamiljöer, från ingestion och bearbetning till analysunderlag, med fokus på kvalitet, skalbarhet och affärsnytta.
Som konsult arbetar du i långsiktiga uppdrag hos kunder i olika branscher. Där du kliver in som specialist med möjlighet att påverka och driva förbättringar tillsammans med kund och team. Du förstår både det tekniska och affärsmässiga syftet bakom lösningarna och bidrar till att data faktiskt används för att fatta bättre beslut och utveckla verksamheten.
Uppdragen varierar beroende på kundens mognad. Från att bygga nya dataplattformar från grunden till att modernisera och vidareutveckla befintliga miljöer.
• Bygga och vidareutveckla dataplattformar och dataflöden i produktion
• Designa och implementera ETL/ELT-pipelines
• Arbeta med moderna molnplattformar och dataarkitektur
• Samarbeta tätt med kund, produktteam och andra specialister för att skapa affärsnytta
VI SÖKER DIG SOM
• Har 3-5 års erfarenhet som Data Engineer
• Har erfarenhet av att arbeta end-to-end med dataflöden och dataplattformar i produktion
• Har praktisk vana av att bygga och underhålla ETL/ELT-pipelines
• Har erfarenhet av orkestrering av dataflöden (t.ex. Airflow eller liknande)
• Har god förståelse för datamodellering, datahantering och datakvalitet
• Har erfarenhet av större datalagringslösningar såsom data warehouse, data lake eller lakehouse
• Har mycket goda kunskaper i SQL
• Har goda kunskaper i Python för data processing och automation (gärna även PySpark)
• Har praktisk erfarenhet av moderna moln- och/eller dataplattformar (t.ex. Azure, AWS, GCP, Snowflake, Microsoft Fabric)
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av eller förståelse för hur data används för analys och visualisering, exempelvis i Power BI, Qlik Sense eller liknande verktyg
• Erfarenhet av Databricks
• Kunskap inom kringliggande områden som AI, data science, maskininlärning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara trygg i dig själv och bekväm med att ta plats i dialogen med kund. Som konsult förväntas du kunna sätta dig in i kundens behov, utmana när det behövs och tydligt förklara varför en viss lösning skapar affärsnytta. Nyfikenhet och prestigelöshet är avgörande - både för att utvecklas tekniskt och för att samarbeta i team med andra specialister. Samtidigt krävs ett konsultmässigt driv och ansvarstagande, där du själv äger din leverans och bidrar till att bygga långsiktigt förtroende hos kunden.
Vår rekryteringsprocess
