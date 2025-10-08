Data Engineer sökes till utveckling av dataplattform
2025-10-08
Konsultuppdrag: Data Engineer
Vi söker en erfaren Data Engineer till ett spännande uppdrag hos en ledande aktör inom energibranschen i Stockholm. Här får du vara med och bygga framtidens datalösningar som bidrar till ett mer hållbart och klimatpositivt samhälle.
Om uppdraget
Uppdraget handlar om att vidareutveckla en modern dataplattform byggd på Azure med hjälp av Databricks. På sikt ska även en dedikerad Data Science-miljö etableras, vilket gör detta till en central roll i organisationens datadrivna resa.
Du blir en del av ett mindre, agilt team inom Data & Analytics som utvecklar applikationer för insamling, bearbetning och analys av data. Här får du stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka både tekniska val och arbetssätt framåt.
Start: Snarast möjligt enligt överenskommelse
Plats: Stockholm (hybridmöjlighet)
Uppdragets längd: Konsultuppdrag med mycket god chans till förlängning
Dina huvudsakliga uppgifter
Utveckla och optimera datalösningar i Azure med Databricks och Spark
Etablera och underhålla infrastruktur för datahantering och analys
Stötta teamet i arbetet med DevOps, CI/CD och automatiserade releaseprocesser
Bidra till effektiv och hållbar datahantering som möjliggör datadrivet beslutsstöd
Obligatoriska kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av Azure och dataplattformar i molnmiljö
Erfarenhet av Databricks och Spark
Goda kunskaper i Python
Erfarenhet av uppsättning av molninfrastruktur för datateam
Förståelse för datamodellering och Data Engineering-principer
Erfarenhet av CI/CD, DevOps och agil utveckling
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av Power BI eller andra visualiseringsverktyg Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, positiv och teamorienterad. Du har leveransfokus, trivs med att ta ansvar och motiveras av att skapa lösningar som gör verklig skillnad. Ett genuint intresse för verksamhetsbehov och affärsnytta är starkt meriterande.
Vill du vara med och bygga framtidens dataplattform i en organisation som gör skillnad - både för människor och klimatet?
