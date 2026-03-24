Data Center Technician Lead
Rollöversikt
Teamledaren för datacenterverksamheten ansvarar för det dagliga operativa ledarskapet, säkerhetsövervakningen och den professionella utvecklingen av flera tekniska team som arbetar på vår kunds datacenteranläggningar. Denna roll fungerar som den primära kontaktpunkten på plats för tekniker, lager- och tillgångsansvariga samt framtida specialistteam, och säkerställer en konsekvent tjänsteleverans, en stark säkerhetskultur och höga operativa standarder.
Rollen är människocentrerad och säkerhetsdriven och kombinerar praktisk datacenterkunskap med mentorskap, samordning och ledarskap över flera team. Teamledaren kommer att stödja befintliga team (datacentertekniker, lager- och tillgångshantering) och skala upp verksamheten till att omfatta nya team som utför aktiviteter såsom GPU-byte, strukturerad kabeldragning, hårdvaruuppdatering och nya datacenterverksamheter.
Huvudsakliga ansvarsområden
Teamledning och mentorskap
Fungera som huvudansvarig ledare och eskaleringspunkt för flera tekniska datacenterteam på olika anläggningar.
Agera som mentor, coach och stödja juniora och mellanchefer i teamet, främja kompetensutveckling, ansvarstagande och professionalism.
Stödja introduktionen av nya tekniker och team, säkerställa enhetliga arbetssätt och efterlevnad av standarder.
Främja en samarbetsinriktad, inkluderande och högpresterande teamkultur på alla anläggningar.
Hälsa, säkerhet och efterlevnad
Ta ansvar för och aktivt främja en stark hälso- och säkerhetskultur i alla team.
Säkerställa efterlevnad av alla säkerhetsrutiner, inklusive:
Dagliga säkerhetsgenomgångar,
Riskbedömningar av arbetsuppgifter ,
Användning av personlig skyddsutrustning,
Hantering av utrustning, lyft, elsäkerhet och stegsäkerhet.
Identifiera, eskalera och minska säkerhetsrisker aktivt.
Föregå med gott exempel när det gäller säkerhetsbeteende och se till att incidenter, tillbud och problem rapporteras och åtgärdas.
Operativ tillsyn
Övervaka och samordna operativa aktiviteter, inklusive (men inte begränsat till):
Reparationer av hårdvara,
Lager- och tillgångshantering,
Installation, avveckling och uppdatering av hårdvara,
Byte av GPU:er, kabelinstallation och andra specialiserade uppgifter i datacenter.
Säkerställa att arbetet utförs enligt dokumenterade rutiner, SLA:er och kvalitetsstandarder.
Stödja tekniker med problemlösning, prioritering och lämplig eskalering.
Upprätthålla översikt över arbetsbelastning, anläggningens beredskap och operativa risker.
Samordning mellan anläggningar och intressenter
Resa mellan datacenteranläggningar efter behov för att stödja team och verksamhet.
Fungera som kontaktperson på plats för tekniker, ledning och godkända externa leverantörer.
Skapa starka arbetsrelationer med interna intressenter hos vår kund och partnerteam.
Säkerställa tydlig kommunikation mellan skift, anläggningar och funktionella gränser.
Hantering av incidenter och problem
Stödja insatser vid incidenter och felsökning, samt säkerställa att korrekta eskaleringsvägar följs.
Uppmuntra strukturerat tänkande kring grundorsaker och kontinuerlig förbättring.
Bidra till problemspårning, granskningar efter incidenter och operativa lärdomar.
Kontinuerlig förbättring och ansvarstagande
Ta ansvar för servicekvalitet, operativ konsekvens och teknikerupplevelse.
Identifiera möjligheter att förbättra processer, säkerhetsrutiner och teamets effektivitet.
Stödja utbildning, certifiering och kompetensutveckling anpassad till nuvarande och framtida behov i datacentret.
Krav på kvalifikationer
Gymnasieexamen eller motsvarande.
God förståelse för datacentrets drift, IT-hårdvara eller tekniska servicemiljöer.
Dokumenterad erfarenhet av att leda, handleda eller samordna tekniska team.
God medvetenhet om hälso-, säkerhets- och efterlevnadskrav i tekniska eller industriella miljöer.
Vilja och förmåga att resa mellan olika datacenter.
Önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i datacenter, kritisk infrastruktur eller storskaliga tekniska miljöer.
Tidigare ansvar för säkerhetsledning eller samordning på plats.
Erfarenhet av att stödja eller övervaka:
Hårdvarufel/reparationer,
Inventering och tillgångshantering,
Team för kabeldragning eller hårdvaruinstallation,
Starka färdigheter inom kommunikation och hantering av intressenter.
Erfarenhet av att arbeta inom strukturerade rutiner, SLA:er och operativa ramverk.
Arbetsmiljö
Praktisk datacenter-miljö med exponering för:
Elektrisk utrustning,
Lyft och materialhantering,
Rack, servrar, GPU:er och nätverksinfrastruktur.
Regelbunden användning av personlig skyddsutrustning och efterlevnad av säkerhets- och skyddsprotokoll.
Dynamisk miljö med flera anläggningar som kräver anpassningsförmåga och proaktivt ledarskap.
Ansvar och ägarskap
Visar stolthet, ansvar och ägarskap för:
Teamets prestationer,
Säkerhetsresultat,
Servicekvalitet och användarupplevelse.
Fungerar som förebild när det gäller professionalism, säkerhet och operativ excellens.
Håller ett starkt fokus på kunder och tekniker vid beslutsfattande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: HumanResourcesSweden@allegisgroup.com
