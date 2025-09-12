Danspedagog Kulturskolan
2025-09-12
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Livsmiljö Gävles medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande och utvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser.
Kulturskolan är en unik mötesplats för musik och teater, bild och film, cirkus och dans för barn och ungdomar upp till 20 år. Vi har åldersindelade grupper i bild, cirkus, dans, film, foto, körsång, teater, musik, flera orkestrar och ensembler varje vecka. Barn och ungdomar kan spela ett instrument på sin vanliga skola dagtid eller hos oss eftermiddag eller kväll. Tillsammans är vi ca 50 pedagoger och administrativ personal. Vi har en stor verksamhet med över 2 500 aktiviteter varje vecka och samverkar med kommunens grundskolor och ute i stadsdelarna. Vår verksamhet präglas av engagerade pedagoger som jobbar för en breddad målgrupp.
Läs gärna mer om oss och vår verksamhet på vår hemsida: http://www.gavle.se/kulturskolan
Vi på Kulturskolan i Gävle söker en danspedagog som brinner för att vägleda och inspirera barn och ungdomar i dansens värld. Vårt mål är att erbjuda meningsfulla aktiviteter för våra elever, och vi söker dig som delar vår vision. Kom och hjälp oss göra Gävles kulturliv tillgängligt för alla!
Som en del av vårt team får du möjlighet att forma och inspirera nästa generation dansare, samtidigt som du aktivt bidrar till att skapa en inkluderande och positiv mötesplats för barn och unga.
I rollen som danspedagog kommer du att undervisa i grupp, med fokus på att engagera och motivera eleverna. Precis som vi värdesätter du mångfald och inkludering, och strävar efter att nå barn och ungdomar från alla delar av samhället.
I tjänsten ingår verksamhet under skollov, och arbete på kvällar och helger kan förekomma. Tjänsten är på 80 % med start enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker en passionerad och skicklig danspedagog som brinner för att undervisa barn från årskurs 1 och uppåt. För att passa för denna tjänst behöver du ha stor yrkesskicklighet inom dans och en genuin vilja och förmåga att inspirera dina elever. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av dansundervisning samt en högskoleexamen inom pedagogik eller dans.
Som person är du empatisk och har en fantastisk förmåga att verkligen se dina elever. Du bygger positiva och förtroendefulla relationer, vilket gör att dina elever känner sig trygga och inspirerade av dig. Du uppmuntrar till personlig utveckling och glädje i lärandet. Din flexibilitet och anpassningsförmåga gör att du kan möta varje elevs unika behov.
För att kunna erbjuda engagerande och välstrukturerade lektioner är du skicklig på att planera och organisera, och du arbetar effektivt för att skapa en stimulerande lärmiljö.
Du ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
