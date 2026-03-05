Danslärare Kulturskolan Piteå
2026-03-05
Brinner du för att inspirera barn och unga genom dans?
Som danslärare på Kulturskolan i Piteå får du vara med och forma framtidens kreativa medborgare - både i skolan och i vår frivilligverksamhet. Piteå är en växande stad i rörelse, där kulturen spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen. Vill du bli en del av vår förändringsresa? Välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Som danslärare undervisar du barn och unga i olika dansstilar. Undervisningen sker främst inom grundskolan och den anpassade grundskolan samt i våra dansgrupper på fritiden, från lågstadiet till och med gymnasiet. Vi har också samarbeten och projekt tillsammans med förskolan, vilket innebär att undervisning där kan förekomma. Du planerar och genomför undervisning utifrån elevens behov och gruppens förutsättningar. En del av arbetet innebär även medverkan i projekt, föreställningar och tvärkonstnärliga samarbeten.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har danspedagog- eller danslärarutbildning. Du har god förmåga att möta barn och unga i olika åldrar, är lyhörd och har ett inkluderande arbetssätt. Du är trygg i ditt ledarskap, flexibel och van att arbeta självständigt såväl som i team. Du har gärna erfarenhet av att arbeta i skola, leda dansgrupper samt att arbeta projektbaserat och i konstnärliga samarbeten.
Erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov och olika funktionsvariationer är meriterande, då vi har ett välfungerande samarbete med den anpassade skolan.
Mer om tjänsten
Arbetsplats: Kulturskolan i Piteå
Anställningsform: Tillsvidare, ferieanställning
Arbetstid: Heltid. Arbete på dag- och kvällstid, samt helgarbete vid enstaka tillfällen.
Tillträde 2026-08-12
B-körkort och tillgång till egen bil krävs.
För anställning i kulturskolan krävs uppvisat utdrag ur belastningsregister.
Sista ansökningsdatum: 2026-03-20
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Kultur, park och fritid är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.
Move to Piteå (https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice) Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
Piteå Kommun Kontakt
