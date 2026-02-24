Dansktalende kundeservicemedarbejder til bank!
2026-02-24
Om tjenesten
Lige nu søger vi hos Recruitive dansktalende kundeservicemedarbejdere til en af vores kunder. Du vil sidde i et herligt og sjovt kundeserviceteam, og i rollen vil du modtage indgående henvendelser via mail og telefon fra kunder og hjælpe dem med deres spørgsmål på en effektiv måde. I rollen vil man besvare spørgsmål. Du får mulighed for at arbejde i et lille og dejligt team, som støtter hinanden.
Dine arbejdsopgaver
Håndtere indgående opkald
Administrative opgaver såsom mailhåndtering og ordrebehandling
Give kunderne hurtig og korrekt service omkring deres spørgsmål
Vi søger dig, som:
Taler og skriver flydende dansk
Er serviceorienteret og god til at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt
Er ansvarsbevidst og fleksibel
Trives med at arbejde i et højt tempo
Har fuldført en gymnasial uddannelse
Din erfaring
Tidligere erfaring fra servicefag er et krav. Vi lægger også stor vægt på personlige egenskaber!
Vi tilbyder
Udviklingsmuligheder i en voksende virksomhed
En virksomhed der tænker på dit fysiske arbejdsmiljø
Kontortider 8.00 - 17.00
Fine kontorlokaler tæt på offentlig transport
Om os
Recruitive er en tjenesteleverandør inden for rekruttering og bemanding med et komplet tilbud inden for funktionærsektoren i Stockholm, Göteborg, Borås, Eskilstuna, Örebro og Västerås.
Vi er et autoriseret bemandings- og rekrutteringsfirma og har overenskomst med Unionen og Akademikerförbundet. Alle vores ansatte tilbydes sundhedsbidrag, virksomhedssundhedstjeneste og pensionsordning. Som ansat hos Recruitive får du også en konsulentchef, som er til rådighed for dig under hele ansættelsesperioden. Konsulentchefen har til opgave at hjælpe dig med at udvikle dig i din rolle og sikre, at du trives på din arbejdsplads.
