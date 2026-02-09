Damfrisör sökes som delägare

Blanco Salong / Hälsojobb / Helsingborg
2026-02-09


Visa alla hälsojobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Blanco Salong i Helsingborg

Jag söker en delägare i Helsingborg som är damfrisör och vill driva sin egen verksamhet eller bygga upp sig i Blanco Salong. Delägaren går in utan att sätta in egna pengar och blir platschef med ansvar för den dagliga driften. Samarbetet bygger på att vi driver och utvecklar verksamheten tillsammans och delar på resultatet när salongen är igång. Salongen är färdigrenoverad, fullt utrustad och redo att börja jobba i direkt. Det finns flera platser i salongen samt ett behandlingsrum, vilket ger goda möjligheter att anställa fler och öka försäljningen. Detta passar dig som vill ta nästa steg och bygga något långsiktigt. Hör av dig vid intresse så berättar jag mer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: alidurhamid@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Blanco Salong
Elinebergsvägen 1 A Lgh 1102 (visa karta)
256 59  HELSINGBORG

Arbetsplats
Hamid Alidur

Jobbnummer
9732855

Prenumerera på jobb från Blanco Salong

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Blanco Salong: