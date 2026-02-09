Damfrisör sökes som delägare
2026-02-09
Bjuv
Åstorp
Höganäs
Landskrona
Jag söker en delägare i Helsingborg som är damfrisör och vill driva sin egen verksamhet eller bygga upp sig i Blanco Salong. Delägaren går in utan att sätta in egna pengar och blir platschef med ansvar för den dagliga driften. Samarbetet bygger på att vi driver och utvecklar verksamheten tillsammans och delar på resultatet när salongen är igång. Salongen är färdigrenoverad, fullt utrustad och redo att börja jobba i direkt. Det finns flera platser i salongen samt ett behandlingsrum, vilket ger goda möjligheter att anställa fler och öka försäljningen. Detta passar dig som vill ta nästa steg och bygga något långsiktigt. Hör av dig vid intresse så berättar jag mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: alidurhamid@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blanco Salong
HELSINGBORG Arbetsplats
Hamid Alidur Jobbnummer
