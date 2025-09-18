Dagbarnvårdare i Lerum
C Företaget Dagbarnvårdare Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Lerum Visa alla barnskötarjobb i Lerum
2025-09-18
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos C Företaget Dagbarnvårdare Ekonomisk Fören i Lerum
, Härryda
, Partille
, Mölndal
, Kungälv
eller i hela Sverige
Som dagbarnvårdare arbetar du med en liten barngrupp i ditt eget hem. Dagbarnvårdare är ett alternativ till förskolan och du arbetar med barn i åldrarna 1-5 år.
Du väljer själv hur du vill utforma verksamheten, om du vill ha någon specifik inriktning och vilka investeringar du vill göra för att skapa en lärorik och stimulerande miljö för barnen.
Det krävs ingen utbildning för att arbeta som dagbarnvårdare men vårt koncept möjliggör för en fördelaktig lön. Detta medför att även många förskollärare väljer att arbeta som dagbarnvårdare i samarbete med oss.
Denna tjänst kan man söka tillsammans med någon man vill arbeta tillsammans med. Ni skickar då in ansökan en och en, men anger under "övrigt" vem du söker tillsammans med.
Vi söker dagbarnvårdare inom hela kommunen.
Om C Företaget
C Företaget är ett alternativ till att starta eget företag. Hos oss får du samma frihet som en egenföretagare samtidigt som du får tryggheten i vår plattform med pedagogiskt stöd, handledning och ekonomihantering. Du får tiden att lägga på arbetet med barnen.
Vi söker dig som:
• Brinner för att arbeta med barn och vill utveckla en verksamhet utifrån dina egna pedagogiska tankar.
• Är utbildad inom barnomsorg, har arbetat inom barnomsorgen eller har annan erfarenhet av att på ett tryggt och pedagogiskt sätt ta hand om barn.
• Vill arbeta utifrån ditt egna hem och/eller i lokal.
• Är engagerad och lyhörd inför barnens olika behov.
• Du är ansvarsfull och har god samarbetsförmåga. Publiceringsdatum2025-09-18Om företaget
C Företaget har funnits sedan 2002. I dagsläget samarbetar vi med 70 dagbarnvårdare i 20 olika kommuner. Vi driver även 9 förskolor och 1 öppen förskola i Uppsala län. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk fören
, http://www.dagbarnvårdare.se Arbetsplats
C Företaget Dagbarnvårdare Ek Fören Jobbnummer
9515766