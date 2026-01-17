Däcksman på kanalbåt i Söderköping
2026-01-17
Skärgårdskompaniet kör passagerare i skärgården och på Göta kanal. Båten M/S Athene avgår dagligen från Söderköping och slussar ut på Slätbaken. Under högsäsong har vi även t.ex. kvällsturer servering. Vi kör ibland även specialturer t.ex. guidningar, företagsevent och bröllop mm.
Vi söker nu däcksmän inför säsongen 2026. Utöver sedvanliga däckssysslor som att kasta loss, slussa, förtöja mm, så tar man också hand om passagerarna under gång. Man informerar om säkerheten ombord, serverar mat, sköter försäljningen i bar/café och svarar på passagerarnas eventuella frågor.
Dina personliga egenskaper
Som däcksman på våra passagerarbåtar ser vi att du har en flexibel och ödmjuk personlighet och trivs med att ge bra service till våra passagerare. Vi ser gärna både att killar och tjejer söker.
Utbildning & erfarenhet
Behörigheter:
Basic Safety (möjlighet till internutbildning innan säsongen)
Läkarintyg för sjöfolk (vi kan även hjälpa till med detta)
Tidigare erfarenhet av serviceyrke eller båtvana är meriterande.
Språk
Svenska, engelska samt tyska är mertiterande.
Arbetstid & omfattning
Möjlighet till 50-100% juni - augusti.
Boende
Vi ser gärna att du bor i Söderköping eller i närheten, men kan du smidigt ta dig till Söderköping så fungerar det också. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: jobb@skargardskompaniet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skärgårdskompaniet i Östergötland AB
(org.nr 559510-5528), https://www.skargardskompaniet.se
614 30 SÖDERKÖPING Arbetsplats
M/S Athene Kontakt
Magnus Lindkvist info@skargardskompaniet.se 0705420506 Jobbnummer
9689974