Däckskiftare till Uppsala

Aura Personal AB / Montörsjobb / Uppsala
2025-10-01


Däckskiftare sökes till vår kund i Uppsala - Få nya möjligheter genom oss!

Inför den kommande däcksäsongen söker Aura Personal flertalet däckskiftare till våra kunder på olika orter runt om i Sverige. Det här är ett perfekt uppdrag för dig som vill arbeta praktiskt och gillar att jobba i team.

2025-10-01

Om tjänsten
Som däckskiftare kommer du att arbeta i verkstad eller på däckhotell där fokus ligger på att snabbt och säkert skifta däck på personbilar. Du blir en viktig del i ett säsongsteam som ser till att kunderna får sina däck bytta i tid - med kvalitet och service i fokus.

Dina arbetsuppgifter
• Skifte av sommar-/vinterdäck
• Lyft och montering av hjul
• Kontroll av lufttryck och däckens skick
• Däcktvätt och förvaring
• Hantering av däck i lager/däckhotell

Vi söker dig som
• Har ett högt arbetstempo och är fysiskt uthållig
• Gillar att jobba med händerna och har ett praktiskt handlag
• Är noggrann och ansvarsfull
• Trivs med att arbeta i team
• Behärskar svenska i tal

Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av däckskifte
• Fordonsteknisk utbildning eller verkstadsvana
• B-körkort
• Truckkort

Vad vi erbjuder
• Anställning via Aura Personal med kollektivavtal och marknadsmässig lön
• Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö
• Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
• Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss

Vi på Aura Personal erbjuder även en utbildning där du kommer få lära dig grundläggande kring arbetet i verkstaden.

Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal - där rätt kompetens möter rätt möjligheter.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "392".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Kontakt
Andreas Johanson
andreas.johanson@aurapersonal.se

Jobbnummer
9535131

