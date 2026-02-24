Däckmontör till säsongsarbete

Podium Group AB / Montörsjobb / Kalmar
2026-02-24


Vi söker däckmontörer till säsongsarbete hos Podium i Kalmar!
Är du en serviceinriktad och bilintresserad person med ett glatt humör? Vill du vara en del av ett vinnande team och utvecklas inom däckbranschen? Då är det just dig vi söker!
Som vår nya medarbetare kommer du att:
Utföra däckbyte och andra däcksrelaterade tjänster
Ge kunderna professionell rådgivning om däck och fälgar
Bidra till en positiv och effektiv arbetsmiljö

Vi erbjuder:
Ett omväxlande och utvecklande arbete i en bransch i ständig förändring
Möjlighet att arbeta med de senaste verktygen och utrustningen
Ett trevligt och sammansvetsat team
Konkurrenskraftiga villkor

Publiceringsdatum
2026-02-24

Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska
B-körkort
Kundorienterad och serviceinriktad
God förmåga att arbeta både självständigt och i team

Är du intresserad och vill vara med och utveckla Podium?
Skicka in din ansökan eller kontakta oss för mer information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: hello@podiumgroup.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckmontör".

Arbetsgivare
Podium Group AB (org.nr 559444-8747)
Lindsdalsvägen 11 (visa karta)
393 63  KALMAR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9761693

