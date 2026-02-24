Däckmontör till säsongsarbete
2026-02-24
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Vi söker däckmontörer till säsongsarbete hos Podium i Kalmar!
Är du en serviceinriktad och bilintresserad person med ett glatt humör? Vill du vara en del av ett vinnande team och utvecklas inom däckbranschen? Då är det just dig vi söker!
Som vår nya medarbetare kommer du att:
Utföra däckbyte och andra däcksrelaterade tjänster
Ge kunderna professionell rådgivning om däck och fälgar
Bidra till en positiv och effektiv arbetsmiljö
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och utvecklande arbete i en bransch i ständig förändring
Möjlighet att arbeta med de senaste verktygen och utrustningen
Ett trevligt och sammansvetsat team
Konkurrenskraftiga villkorPubliceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska
B-körkort
Kundorienterad och serviceinriktad
God förmåga att arbeta både självständigt och i team
Är du intresserad och vill vara med och utveckla Podium?
Skicka in din ansökan eller kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: hello@podiumgroup.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckmontör". Arbetsgivare Podium Group AB
(org.nr 559444-8747)
