Däckmontör Karlskrona

Vårsäsongen är på ingång, vi söker däckmontörer i Karlskrona!
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med byte av däck på personbilar, hjulskifte samt tvätt av däck. Lättare administrativa uppgifter kan också förekomma. Arbetet utföras i en modern däckverkstad, tillsammans med bra hjälpmedel och rutinerade kollegor.
För att passa i rollen har du lätt för att samarbeta med andra människor och trivs med att arbeta fysiskt. Vidare är du en person som värderar service högt, då rollen innebär att du har mycket kontakt med kunder. Eftersom att arbetet är intensivt under säsong ser vi att du är en person som är van att arbeta i ett högt tempo. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift samt innehar B-körkort. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av däckmontering.Placeringsort: KarlskronaOmfattning: Heltid från mitten av mars till slutet av aprilArbetstid: Dagtid vardagar
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ebba Götberg på ebba.gotberg@onepartnergroup.se
. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Kalmar AB
(org.nr 559075-8180), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Ebba Götberg ebba.gotberg@onepartnergroup.se Jobbnummer
9718628