Däckmontör &/eller lageransvarig
JB Däck & Maskin AB / Montörsjobb / Järfälla Visa alla montörsjobb i Järfälla
2026-02-16
Just nu söker vi 2 personer som vill jobba som däckskiftare respektive lageransvarig.
Tjänsten är på heltid och kommer att pågå under däcksäsongen på ca 2 månader med start enligt överenskommelse.
Ett plus är om du har erfarenhet sen tidigare.
Du kommer få arbeta med olika typer av arbetsmoment, bland annat: hjulskifte, montera och balansera däck & fälg, tvätta och lägga in förvaringar.
Om dig:
Arbetsvillig, stresstålig och inte rädd för att arbeta fysiskt. Det här är ett jobb för dig som kan arbeta strukturerat både självgående och i team. Du är lösningsorienterad och noggrann och som ser ett bra bemötande som en självklarhet då även kundkontakt förekommer.
B-körkort är inte ett krav men meriterande
Behärskar svenska i tal och skrift.
Ansvarsfull
Vi kan erbjuda bra referenser vid bra arbete.
Arbetstider:
Mån-Tor: 07:00 - 16:30
Fre: 07:00 - 14:00
Vill du veta mer om tjänsten? Skicka in din ansökan och mejla: Info@jbdack.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@jbdack.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JB Däck & Maskin AB
Bruttovägen 17
175 43 JÄRFÄLLA
