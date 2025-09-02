Däckmontör
Carla AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carla AB i Stockholm
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Om Carla Elbilar till fler! Carla erbjuder det enklaste, tryggaste och mest transparenta sättet att köpa, sälja, och leasa elbil online. Bolaget grundades 2020 och har redan starka investerare. Vi är i en spännande tillväxtfas och söker nu en erfaren och ambitiös däckmontör till vår moderna anläggning i Kungsängen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta:
Montering och demontering av däck på personbilar, lastbilar och andra fordon
Balansering av däck för att säkerställa optimal körkomfort och säkerhet
Kontrollera och justera däcktryck
Inspektera däckens skick och rekommendera byten eller reparationer vid behov
Utföra enklare reparationer av punkterade däck
Lasta, lossa och organisera däck i lager
Tillhandahålla utmärkt kundservice genom att ge råd och information om däckval och underhåll
Säkerställa att arbetsmiljön är ren, säker och organiserad
Samt att genomföra förekommande arbetsuppgifter inom verkstaden
Kvalifikationer:
Erfarenhet av däckmontering eller arbete inom fordonsbranschen är meriterande men inget krav - vi erbjuder utbildning för rätt person!
God fysik och förmåga att hantera tunga lyft
Intresse för fordon och en vilja att lära sig mer om däckteknologi
B-körkort (krav)
Svenska i tal och skrift på professionell nivå
God samarbetsförmåga och en positiv inställning
Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i team
Noggrannhet och ansvarstagande, med fokus på säkerhet och kvalitet
Vad Carla erbjuder dig:
Du får chansen att vara en del av ett växande företag med starka värderingar och en hållbar affärsmodell. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där förändringar välkomnas och där din vilja att utvecklas och förbättras värderas högt. Du kommer att få möjlighet att påverka och skapa din egen karriärväg på ett nystartat bolag med engagerade och skickliga kollegor. Vi tror starkt på mångfald och välkomnar sökande från alla bakgrunder.
Omfattning och arbetstider:
Heltid, provanställning i 6 månader
Arbetstider: 07-16, måndag till fredag
Placering: Stockholm, Kungsängen
Låter detta som en utmaning för dig? Tveka inte att ansöka idag! Urval och rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carla AB
(org.nr 559277-3492) Arbetsplats
Carla Kontakt
Sara Engqvist sara.engqvist@carla.se Jobbnummer
9488776