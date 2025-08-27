Däckmontör
2025-08-27
Sökes medarbetare till däcksäsongen. Där kommer du att ingå i en grupp för hjulskifte som tillsammans skiftar tvättar och förvarar kunders sommar / vinterhjul. Du kommer att arbeta i ett välplanerat däckhotell med anpassade hjälpmedel och god struktur för en bra arbetsmiljö. Arbetsplatsen är en del av en Mecaanluten godkänd bilverkstad som utför all slags bil och däckreparationer. Du ska helst ha tidigare erfaret kring däck, bilreparationer eller intresse av området. Arbetet kan leda till en återkommande / längre anställning . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Tel 0247-12030 eller obokat möte på plats
E-post: leksand@mecaverkstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilverkstan i Leksand AB
Övermo Maskinvägen 2
793 35 LEKSAND Körkort
