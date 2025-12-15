Cybersäkerhetsspecialist med molnfokus
Länsstyrelsen i Västra Götalands län / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-12-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Göteborg
, Borås
, Trollhättan
, Uddevalla
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.
Tillsammans med Försvarsmakten och en rad andra aktörer samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt. Vi utökar nu vår verksamhet och bygger upp ytterligare kompetens och teknik för kris och beredskap. Vill du vara med?
Länsstyrelsernas IT-avdelning finns i hela landet och jobbar för våra 21 länsstyrelser i Sverige och alla 7400 medarbetare. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att utveckla och leverera IT-tjänster till Sveriges länsstyrelser för att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer att tillhöra IT-avdelningens säkerhetsenhet som ansvarar för att perspektiven civilt försvar, IT-säkerhet, säkerhetsskydd, säkerhetsjuridik och kontinuitet omhändertas inom IT-verksamheten.
Säkerhetsenheten agerar styrande, rådgivande och samordnande med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv för IT-verksamheten.
Nu söker vi dig som vill arbeta med säkerhetsarbetet inom molninfrastruktur för att möta kraven av säker digitalisering på en beredskapsmyndighet.
I din roll som säkerhetsspecialist kommer du arbeta tillsammans med arkitekter och specialister inom IT-avdelningen. Du bidrar med djup kompetens kring säkerhetslösningar inom molnsäkerhet för att bidra till säkra tillämpningar i så väl publika som privata och delade moln som komplement till traditionell drift.
Du har säkerhetskompetens inom flera teknikområden och kommer bidra i framtagandet av relevanta säkerhetskrav. I arbetsuppgifterna ingår även att bedöma säkerheten i lösningsutredningar.
Du kommer i rollen att arbeta i nära samverkan med driftorganisationen och förväntas bidra med djup kompetens i tekniska sakfrågor inom cyber- och molnsäkerhet. Du omvärldsbevakar ditt område och ges förutsättningar att utvecklas i takt med tekniken
Primära arbetsuppgifter är att:
stötta utvecklingsteam, produktägare och förvaltningsorganisation i säkerhetsfrågor
kravställa på säkerhet vid upphandling
bedöma IAS, SaaS och AI-tjänster ur ett säkerhetsperspektiv
ta fram uppföljnings- och kravefterlevnadmetodik för leverantörer
granska lösningsutredningar ur ett säkerhetsperspektiv.
Din placeringsort är Göteborg, Stockholm eller Vänersborg. Tjänsten innebär resor inom Sverige.Kvalifikationer
Du har:
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot informationssäkerhet eller systemvetare, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Erfarenheter av att anpassa och implementera säkerhetslösningar i multicloud miljö och integrationer av lösningar mot on-premise.
Kravställt och bedömt förmåga hos leverantörer att efterleva IT-säkerhetskrav.
God förmåga att uttrycka dig på svenska, i både tal och skrift.
erfarenhet av säkerhetsutvärdering av molnlösningar och tjänster.
Vi ser gärna att du har:
Teknisk erfarenhet av delade cloudmiljöer med höga tillgänglighetskrav.
Författa och utvärdera beslutsunderlag och rapporter.
Erfarenhet av att samverka med andra aktörer inom cybersäkerhetsområdet.
Kunskap om och erfarenhet av praktisk tillämpning av relevanta externa regelverk och standarder inom området, främst ISO/IEC 27000-serien.
Teknisk erfarenhet inom IT-infrastruktur och driftsamverkan.
Arbetat i offentlig förvaltning.
Säker utvecklingsmetodik SLDC.Dina personliga egenskaper
Som person är du drivande, har god initiativförmåga samt förmåga att arbeta självständigt och systematiskt. Du är lösningsorienterad och analytisk, är bra på att ta till dig information i text och har även lätt för att formulera dig skriftligt. Du har god förmåga att samarbeta med andra och skapa goda relationer med fokus på samverkan både inom och utanför egna organisationen.
Vi ser att du har god kommunikativ förmåga. Genom ditt pedagogiska förhållningssätt ökar du förståelsen och medvetenheten kring betydelsen av IT-säkerhetsåtgärder och hur dessa samverkar i en hybrid driftsmiljö. Du är van vid att tänka i processer med ett sinne för struktur.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den statliga värdegrunden.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.
Vad erbjuder vi dig?
Du blir del av ett kunnigt och välfungerande team som delar med sig av sin kompetens. Förutom intressanta och varierande arbetsuppgifter har du goda möjligheter att utvecklas i arbetet. Hos oss får du goda förmåner kring ledigheter och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder även bra arbetsvillkor när det gäller arbetstid och du jobbar dagtid, måndag till fredag. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete upp till 50% när arbetet så tillåter. Vi värdesätter en bra balans mellan arbete och fritid.
Läs mer om oss på vår webb Jobba på IT-avdelningen. Här finns information om våra förmåner. Vi finns också på Linkedin.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Svenskt medborgaskap är ett krav för tjänsten. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Anställningen kan komma att omfattas av 6 månaders provanställning.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor om hanteringen av skyddade personuppgifter, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen vänder du dig till rekryterande chef, se kontaktuppgifter nedan. Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-50826-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361) Arbetsplats
IT-avdelningen, Enheten för säkerhet IT Kontakt
Nichlas Blomqvist, enhetschef 010-2245413 Jobbnummer
9645646