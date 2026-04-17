Cybersäkerhetsoperatör
Trafikverket / Datajobb / Borlänge Visa alla datajobb i Borlänge
2026-04-17
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
, Fagersta
, Vansbro
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas inom cybersäkerhet i en operativ roll där du gör skillnad på riktigt? Hos Trafikverket arbetar du tillsammans med andra för att upptäcka, analysera och hantera säkerhetshändelser i våra IT-miljöer.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Som Cybersäkerhetsoperatör på Trafikverkets enhet Cybersäkerhetsförsvar arbetar du med att upptäcka, analysera och hantera säkerhetshändelser inom Trafikverkets digitala IT-landskap. Du är en del av ett operativt team som tillsammans samarbetar för att stärka myndighetens cybersäkerhetsförmåga.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Hantering av säkerhetshändelser, inklusive deltagande i incidentteam vid större ärenden
Fördjupad analys av upptäckta säkerhetsincidenter
Rapportering av säkerhetsbrister
Omvärldsbevakning med fokus på aktuella cyberhot och trender
Arbetet utförs på plats i våra specifika lokaler och innebär skiftarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig med god analytisk förmåga och ett genuint intresse för cybersäkerhet, som vill utvecklas inom området. Du har en inre trygghet och kan snabbt växla upp vid incidenter och hantera stress, samtidigt som du har förmågan att återgå till ett lugnt och strukturerat arbetssätt när situationen är under kontroll.
Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du samarbetar nära andra och bidrar till teamets utveckling genom att dela med dig av din kunskap. Rollen innebär samarbete med flera parter inom Trafikverket, vilket ställer krav på god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi värdesätter också att du bidrar till ett positivt arbetsklimat - vi vill att det ska vara kul på jobbet.
Vi söker dig som
har avslutad eftergymnasial utbildning inom IT, alternativt har du annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har erfarenhet eller stort intresse och därigenom kunskap inom säkerhetsmonitorering/övervakning
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har
arbetslivserfarenhet cybersäkerhet/IT-säkerhet
arbetslivserfarenhet av säkerhetsmonitorering
arbetslivserfarenhet av SIEM system
erfarenhet av att arbeta i skift
B-körkort.
Övrig information
Möjliga placeringsorter för den här tjänsten är Borlänge eller Örebro.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).Så ansöker du
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2026:047".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
https://www.trafikverket.se
Ort enligt annonsen (visa karta
)
000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Robbin Sellin robbin.sellin@trafikverket.se 0101237384
9861615