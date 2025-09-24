Cybersäkerhetshandläggare
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Rättsliga Frågor / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Stockholms Län, Rättsliga Frågor i Stockholm
Vill du arbeta för ett hållbart, tryggt och säkert Sverige? Vill du vara med i utvecklingen av länsstyrelsens arbete med tillsyn av cybersäkerhet och samtidigt skapa praxis inom cybersäkerhetsområdet? Då har vi ett spännande och viktigt uppdrag till dig.
Enligt regeringens utredning Nya regler för cybersäkerhet (SOU 2024:18) föreslås en ny lag, cybersäkerhetslagen och att Länsstyrelsen i Stockholms län blir tillsynsmyndighet för lagen. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 15 januari 2026. Arbetet kommer innebära tillsyn över både företag samt kommunala-, regionala- och statliga myndigheter.
På enheten för företags- och säkerhetstillsyn arbetar vi med en bredd av tillsynsfrågor främst inom områdena penningtvätt och finansiering av terrorism, bevakningsföretag och säkerhetskänslig verksamhet. Enheten består av ca 18 handläggare och jurister och vi har nu fått ett utökat tillsynsuppdrag gällande NIS2-tillsyn.
Vi söker nu dig som vill vara del i ett unikt tillfälle att bygga upp Länsstyrelsens tillsynsförmåga enligt cybersäkerhetslagen, ett helt nytt tillsynsområde.
Vad ingår i rollen?
Vi söker dig som vill bidra till ett robust och säkert samhälle genom tillsyn av viktiga samhällsaktörer. Inledningsvis deltar du i att bygga upp vår tillsynsförmåga genom att utveckla processer och metoder.
Som tillsynshandläggare arbetar du med utredningar, underlag, remisser, samverkan samt tillsynsbesök. Du planerar och genomför tillsyn, bidrar med metod- och sakkompetens och förmedlar kunskap om regelverket till verksamhetsutövare. Arbetet omfattar även att inleda ärenden och rättssäkert underbygga beslut, exempelvis om sanktionsavgifter.
Du samverkar internt och externt på lokal, regional och nationell nivå, följer utvecklingen inom området och utvecklar din egen kompetens. Eftersom arbetet ständigt utvecklas behöver du vara flexibel och trivas med förändring, vilket samtidigt ger goda möjligheter att växa i rollen.
Är du den vi söker?
För den här rollen vill vi att du har:
- en för tjänsten relevant högskole-, universitetsexamen eller annan eftergymnasial utbildning som vi bedömer som likvärdig
- några års arbetslivserfarenhet från relevanta arbetsområden exempelvis IT-säkerhet, informationssäkerhet, cybersäkerhet, tillsyn, eller utredningsarbete
- B-körkort
Som person är du resultatinriktad och arbetar självständigt och systematiskt. Du är lyhörd och konstruktiv med lätthet att ta initiativ. Du kombinerar noggrannhet och struktur med förmågan att anpassa dig när förutsättningarna förändras, och du kommunicerar tydligt i både tal och skrift.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
- ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv
- förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen
- ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Det är meriterande om du har
- kunskap om och erfarenhet av praktisk tillämpning av relevanta externa regelverk och
- standarder inom området, t.ex. ISO/IEC 27000-serien
- arbetat i offentlig förvaltning
- arbetat med tillsyn erfarenhet av att tolka och tillämpa lagar eller regler
- formell certifiering inom informations- och cybersäkerhet, t.ex. CISM eller CISA
- teknisk- och analytisk kompetens kopplat till cybersäkerhet
Denna anställning tillsätts under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas om att Länsstyrelsen blir ny tillsynsmyndighet enligt SOU 2024:18.
Mer om oss och rollen
Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm och vi erbjuder möjligheter till distansarbete enligt myndighetens riktlinje. Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss.
Säkerhetsprövning
Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Som tillsvidareanställd på Länsstyrelsen i Stockholms län kommer du att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Så rekryterar vi
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor när du registrerar din ansökan och bifogar ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev till den här ansökan.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Anställningsform: tillsvidare, vi tillämpar provanställning som huvudregel
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef Carina Cutlip, tel 010-223 17 81
Fackliga kontaktpersoner är Maria Askerlund) SACO, tel 010-223 15 55, Björn Pettersson, ST, tel 010-223 15 73
Sista dag att ansöka är 15 oktober
Referensnummer: 112-48292-2025
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss. Ersättning
individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-48292-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Stockholms län
(org.nr 202100-2247) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Rättsliga Frågor Jobbnummer
9524425