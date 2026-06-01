2026-06-01
Newsec erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett komplett utbud av tjänster inom Property Asset Management och Advisory. Sedan starten 1994 har Newsec vuxit till cirka 2 500 medarbetare verksamma på de sju nordiska och baltiska marknaderna och är idag Sveriges ledande fastighetsförvaltare. Nu söker vi en ny medarbetare till Customer Support Center, varmt välkommen med din ansökan!
Din roll
Som kundservicemedarbetare kommer du att arbeta i en bred roll där du ger support till våra hyresgäster, leverantörer och kunder inom alla våra affärsområden Fastighetsförvaltning, Ekonomisk förvaltning samt Teknisk service och drift. Du arbetar både via telefon och mejl samt arbetar i flera interna system. I din roll analyserar du problem på ett snabbt, engagerat och pedagogiskt sätt för att lösa kundernas ärenden. Din uppgift är likaså att lära känna samt hålla dig uppdaterad om våra uppdrag och kunder.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
Hantera inkommande samtal och mejl från våra hyresgäster och interna kunder.
Skapa felanmälan för kund, svara på inkommande frågor med fokus på så hög lösningsgrad som möjligt.
Administrativt arbete i vårt ärendehanteringssystem som hantering av blanketter, felanmälan och bistå med avi-och betalningsinformation.
Ansvar för att löpande uppdatera vårt fastighetsregister och fastighetsdata.
Teamet består idag av fyra personer med en bra teamanda och som drivs av att ge bra service, så du kommer att bli en del av ett lösningsorienterat team med stor nyfikenhet och engagemang.
Ansvara för att uppdatera leverantörer och vår ekonomiavdelning med fakturerings- och betalningsinformation.Publiceringsdatum2026-06-01Profil
För att trivas i denna roll tror vi att du brinner för service, har ett tekniskt intresse och en god förmåga att guida dina kunder på ett pedagogiskt sätt. Du känner dig trygg med telefon och mejl som kommunikationsverktyg. Du förstår att kunden står i centrum och inser att varje kund har unika behov. Att ta initiativ är inte främmande för dig och du kommer gärna med förslag på lösningar kring hur vi kan förbättra vår service och underlätta i kunddialogen.
I detta team fokuserar vi mycket på samarbete så det är viktigt att du är en lagspelare. Andra egenskaper som är högt uppskattade är att du är ansvarstagande, noggrann, strukturerad och professionell i ditt arbete samt har engagemang och nyfikenhet för verksamheten och kunden.Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med kundrådgivning eller kundsupport
Tidigare arbetat i en roll med mycket kundkontakt
God datorvana
Goda kunskaper i Office-paketet
Goda kunskaper i ärendehantering
Tidigare arbetat i någon form av affärssystem
Erfarenhet från att hantera finansiella flöden och fakturering i affärssystem
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Meriterande:
Erfarenhet av fastighetsbranschen.
Vår värdegrund
För oss är det viktigt att du vill arbeta i enlighet med vår värdegrund Passion for colleagues and clients och att du känner för våra kärnvärden: Excellence, Innovation, Integrity och Impact. Du trivs i en kunskapsdriven organisation där medarbetaren sätts i första rummet och delar vår övertygelse om att engagerade och nöjda medarbetare ger oss nöjda kunder. Du strävar efter att leverera lösningar och tjänster av högsta kvalitet och motiveras av att överträffa våra kunders förväntningar såväl som som marknadens högsta nivå. Du är nyfiken och utvecklingsinriktad, med vilja att pröva nya idéer, driva förändring och våga tänka nytt. Samtidigt agerar du med hög affärsetik, integritet och med kundens bästa i fokus i varje uppdrag.
Mer om Newsec
Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en dynamisk miljö med goda utvecklingsmöjligheter. Vi investerar i din utveckling genom löpande utbildning och karriärvägar. Du blir en del av ett framgångsrikt företag där nyfikenhet och modet att våga göra annorlunda uppmuntras. Newsec arbetar kontinuerligt med att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling och trivsel.
Vi har kollektivavtal och vi erbjuder förmåner som bland annat friskvårdstimmar, rikskort och friskvårdsbidrag.
Ansökan
Start: omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstid: måndag-fredag, kl 8-17
Plats: Söder Mälarstrand i Stockholm
Anställningsform: tidsbegränsad anställning på heltid i cirka 8 månader, med möjlighet till förlängning
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Rekryteringsprocessen är kompetensbaserad och innefattar ett personlighetstest samt ett test för att pröva logisk slutledningsförmåga. På slutkandidat genomförs en bakgrundskontroll. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Customer Support Manager Maria Fedor på maria.fedor@newsec.se
.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Vi ser fram emot din ansökan!
På grund av GDPR tar vi ej emot din ansökan via mejl. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.newsec.se,
där hittar du även våra andra lediga tjänster och har dessutom möjlighet att Connecta med oss.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
