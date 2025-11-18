Customer Success till Qvalia
2025-11-18
Vi söker dig som är en kommunikativ och driven problemlösare med teknikintresse och affärsfokus. Du brinner för att hjälpa kunder att nå maximal affärsnytta i en snabbt växande SaaS-plattform - och du ser möjligheter till tillväxt i varje kundrelation. Hos oss blir du en Customer Success-expert som driver adoption, förtroende och merförsäljning i en internationell SaaS-produkt. Skicka in din ansökan redan idag - vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Qvalia är FinTech-bolaget som transformerar hur organisationer hanterar affärsmeddelanden och ekonomiinformation. Genom vår SaaS-plattform, som använder inbyggd datamodellering och agentiska AI-tjänster, ger vi kunder ökad kontroll och effektivare processer. Vi är en accesspunkt i det globala Peppol-nätverket, ramavtalsleverantör till svenska staten och ISO 27001-certifierade. Hos oss får du chansen att arbeta med framtidens teknologi på en internationell marknad, tillsammans med kollegor som har högt engagemang och stort driv. Qvalia har över 10 000 användare i 40+ länder söker dig som vill ta en nyckelroll i vårt Customer Success-team på Qvalia, där support, affärsutveckling och kundvärde möts.
Som Customer Success är du Qvalias ambassadör och kundens strategiska partner - från onboarding till full adoption. Du kombinerar proaktivt kundstöd med affärsutveckling och inbound sales. Din uppgift är att säkerställa att varje kundkontakt leder till affärsnytta, hög plattformsanvändning och långsiktiga relationer. Genom att identifiera nya behov och lösningar bidrar du till både kundens och Qvalias tillväxt.
Du erbjuds
• Inflytande & Karriär: En spännande och viktig roll i ett växande FinTech-bolag där du får möjlighet att påverka och växa i takt med att företaget skalar upp
• Kultur & Team: Kollegor med högt engagemang och stort driv i en transparent miljö
• Hybridarbete: Flexibilitet med möjlighet att arbeta delvis hemifrån
• Onboarding & Adoption: Ge proaktiv support och användarstöd för vår SaaS-plattform, vilket inkluderar att guida kunder i plattformens funktionalitet, processer och effektiv användning
• Affärsutveckling: Identifiera kundbehov och aktivt bidra till merförsäljning och expansion av Qvalias lösningar i nära samarbete med säljteamet
• Kundrelationer: Hantera och kvalificera förfrågningar från potentiella och befintliga kunder. Säkerställa snabb återkoppling, tydlig kommunikation och hög kundnöjdhet
• System & Struktur: Arbeta strukturerat i vårt CRM-system (Hubspot) för dokumentation, uppföljning och upprätthållande av tydliga processer
VI SÖKER DIG SOM
• trivs i gränslandet mellan teknik, support och försäljning, och som drivs av att se kunden lyckas. För att trivas i rollen tror vi att du har:
• Erfarenhet av kundtjänst, B2B-försäljning, teknisk support, ekonomi eller arbete med SaaS-lösningar
• Är nyfiken och trygg i att navigera i teknisk miljö där begrepp som exempelvis API, json och XML är bekanta - inte skrämmande
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska, då båda språken förekommer i arbetet
• Bekväm i Office-paketet
I den här rollen är dina personliga egenskaper och ditt förhållningssätt centralt. Du är bekväm med att guida kunder i digitala system och har en förmåga att snabbt etablera starka kundrelationer. Vi tror därför att du är:
• Kommunikativ och förtroendeingivande
• Motiveras av att arbeta mot mål och ser resultat som en drivkraft
• Van att arbeta självgående, men trivs samtidigt i en teambaserad miljö med högt engagemang
• Problemlösande och strukturerad
Vår rekryteringsprocess
