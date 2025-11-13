Customer Success Manager till Wayke
2025-11-13
Wayke är en av Sveriges ledande digitala marknadsplatser för bilhandeln. Genom vår plattform hjälper vi handlare att nå ut med sina fordon till rätt köpare, skapa fler affärer och samtidigt effektivisera sina processer. Nu söker vi en Customer Success Manager som får en central roll i att hjälpa våra kunder att förstå hela värdet av Wayke och hur de kan använda plattformen för att utveckla sin verksamhet.
I rollen arbetar du för att kunderna ska få ut maximalt resultat av plattformen och blir en naturlig rådgivare i deras dagliga arbete. I rollen leder du onboarding, följer upp resultat och coachar kunderna i hur de kan arbeta smartare och mer effektivt med hjälp av plattformen. Genom att förstå deras behov och mål identifierar du nya möjligheter och hjälper dem att växa med Wayke.
Arbetet kombinerar digitala och fysiska kundmöten, workshops och uppföljningar. Du samarbetar nära sälj, marknad och produktteamet och har en viktig roll i att både stärka kundrelationerna och skapa långsiktigt värde.
Din Profil
Vi söker dig som har en stark förståelse för bilaffären och vet hur processen ser ut från inköp till leverans. Kanske arbetar du idag med eller runt försäljning av bilar, vi tror nämligen att den erfarenheten är viktig. Du bör även vara van vid att driva förändring och utveckling. Du vet hur viktigt det är att korta ledtider och skapa effektiva flöden, och du har ett naturligt intresse för hur digitala verktyg kan bidra till det.
Du får gärna ha erfarenhet av att implementera nya system och arbeta med digitalisering i en verksamhet. Vidare är du relationsskapande, pedagogisk och trivs i rollen som rådgivare där du får kombinera affärsmässighet med ett genuint kundfokus. Du ser möjligheterna till merförsäljning som en naturlig del av arbetet, där fokus ligger på att hjälpa kunden bli ännu bättre på det de gör.
För att trivas hos oss behöver du vara strukturerad, nyfiken och trygg i att arbeta både självständigt och i team. Du gillar att ha koll på siffror, analysera resultat och följa upp framgång på ett konkret sätt.
Wayke är bilbranschens digitala partner. Med Sveriges enda renodlade bilmarknadsplats, och en plattform som ger bilhandlarna full kontroll, hjälper vi dig att effektivisera bilaffären - hela vägen från inköp till försäljning.
Vi skapades av branschen, för branschen. Det betyder att vi hämtar insikter från verkligheten och utvecklas i takt med bilhandlarnas behov. Tekniken förändras men målet är alltid detsamma: att hjälpa dig göra bättre affär, idag och imorgon. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, nyfikenhet och glädje är en självklar del av vardagen. Vi erbjuder en hybrid arbetsmiljö med bas i Stockholm där du kombinerar distansarbete med dagar på kontoret vid Slussen.
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar Wayke med Autorekrytering. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare June Pärnänen på tel. 070 622 60 19. Vi ser fram emot din ansökan!
