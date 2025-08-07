Customer Service Representative sökes - inom däckbranschen
2025-08-07
Vi söker en engagerad Customer Service Representative - heltid på plats med flexibla arbetstider
Vill du vara en nyckelperson i ett företag där kundservice står i centrum? Har du en känsla för service, ett öga för detaljer och trivs i en dynamisk arbetsmiljö? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Vi söker nu en Customer Service Representative till vår kund. Tjänsten är på heltid och utförs på plats hos oss. Vi erbjuder även en god flexibilitet i arbetstiderna inom ramen för heltid.Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Som Customer Service Representative är du vår kunds första kontakt och ansikte utåt. Du kommer att ha en central roll i att ge professionell och lösningsorienterad service till våra kunder - via telefon, mejl och i personliga möten. Ditt arbete påverkar både kundnöjdhet och företagets framgång direkt.
Du kommer att samarbeta tätt med både sälj- och serviceteam för att säkerställa att kundens behov tillgodoses snabbt och effektivt.Dina arbetsuppgifter
Ge utmärkt kundservice via telefon, mejl och direktkontakt
Hjälpa kunder att lägga beställningar, spåra leveranser och lösa eventuella problem
Hantera reklamationer och kundärenden på ett professionellt och tillfredsställande sätt
Hålla kundregister uppdaterade och korrekta
Samarbeta med interna avdelningar för att säkerställa hög kundnöjdhet
Delta i avdelningsmöten och bidra till utvecklingen av våra kundserviceprocesser
Upprätthålla en positiv inställning och hög servicenivå i allt du gör
Uppdatera dig löpande om våra produkter och tjänster
Arbeta med olika administrativa uppgifter kopplade till kundhantering
Exempel på återkommande uppgifter:
Besvara inkommande samtal och mejl
Hantering av orderflöde och returer (bland annat däck och ställ)
Skapa debet- och kreditnotor
Hantera reklamationer från 3PL
Administrera kundinformation i systemet
Ta fram rapporter, exempelvis sammanställningar av 3PL-ärenden (veckovis)
Ansvara för växel och vidarekoppling av samtal
Vi söker dig som:
Har mycket goda kommunikativa färdigheter, både i tal och skrift
Är lösningsorienterad, noggrann och strukturerad
Har minst tre års erfarenhet av kundservice, gärna från en liknande roll
Erfarenhet inom däckbranschen
Trivs i en miljö där tempot kan vara högt och dagarna varierade
Är en lagspelare som även kan arbeta självständigt
Har god datorvana och systemförståelse
Talar och skriver svenska flytande. Engelska är meriterande
Vi erbjuder:
En viktig roll i ett engagerat och hjälpsamt team
Ett stabilt företag med korta beslutsvägar
Heltidstjänst med arbete på plats
Flexibla arbetstider inom ramarna för heltidsarbete
Möjlighet till utveckling och ansvar
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559519-6436), https://selectus.se Arbetsplats
Selectus Kontakt
Verde Efrem verde.efrem@selectus.se Jobbnummer
9449285