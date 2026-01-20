customer service representative
Celsius är mer än bara en funktionsdryck - det är en livsstil. Vi växer i rasande takt och nu söker vi en proaktiv och driven Customer Service Representative som vill vara med på vår resa och ge våra kunder i Norden en upplevelse i världsklass.
Har du en hög dos energi, älskar ordning och reda och vill jobba med ett av marknadens starkaste varumärken? Då är det dig vi letar efter!
Som Customer Service Representative på Celsius är du vårt ansikte utåt och navet i vår dagliga operativa verksamhet. Du kommer att tillhöra teamet inom Customer Operations, och rapportera direkt till vår Finance Director. Det innebär att du får en viktig roll där du kombinerar ett fantastiskt kundbemötande med förståelse för affären och våra finansiella flöden.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med ett starkt och globalt varumärke i en snabbrörlig och framgångsrik organisation där resultat uppmärksammas. Här blir du en del av ett ambitiöst team där vi jobbar hårt men också har väldigt roligt tillsammans. Vi ger dig möjligheten att växa i en internationell miljö där ditt engagemang gör direkt skillnad för vår framgång.
Rekryteringen sker via Randstad. Frågor? Kontakta Hanna Wide på hanna.wide@randstad.se
eller Jeanette Walters på Jeanette.walters@randstad.se
. För anställning hos Celsius krävs en godkänd bakgrundskontroll, och vi använder oss av Verifieras verktyg för bakgrundskontroller.
Ansvarsområden
Hantera inkommande order samt leveransfrågor och produktförfrågningar från våra nordiska kunder via telefon och mejl.
Äga processen från att ordern kommer in till att den är redo för fakturering och säkerställa att allt registreras korrekt i våra system.
Jobba tätt ihop med säljteamet samt Supply Chain och ekonomi för att se till att våra drycker når hyllorna i tid.
Underhålla kundinformation samt ordermallar och säkerställa att vår kunddata alltid uppdateras.
Identifiera och lösa logistiska utmaningar innan de blir problem för kunden.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av kundtjänst, gärna inom FMCG/dagligvaruhandeln.
Mycket goda kunskaper i Excel och Office-paketet.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska.
Kunskaper i finska är meriterande och gör dig extra aktuell för rollen.
Erfarenhet av affärssystem (ERP) är meriterande.
Vi söker en driven "doer" som trivs i ett högt tempo och får genuin energi av service.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är självgående: Du tar egna initiativ och har en positiv "can-do"-attityd.
Är en lagspelare: Du stöttar teamet men arbetar lika gärna noggrant på egen hand.
Är strukturerad: Du värdesätter ordning och reda i systemen, även när tempot är högt.
Är stresstålig: Du kan prioritera och behålla lugnet när både telefon och mejl går varma.Om företaget
Celsius Sweden AB
Celsius grundades i USA 2004. Celsius är den ursprungliga funktionella energidrycken för aktiva människor i Norden och världen. Den lanserades för första gången i Sverige 2009 - vilket blev en enorm framgång som förvandlade den svenska kategorin funktionella drycker och energidrycker med stor framgång på dagligvaru-, service-, fackhandeln samt gym. Celsius är, och har alltid varit helt vegansk och innehåller bara naturliga smak-och färgämnen. Celsius innehåller sju olika vitaminer och därtill grönt te, ingefära, guarana och koffein. Celsius finns idag i över 25 länder, har över 1000 anställda globalt varav ca 70 st i Sverige. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Celsius Sweden AB Jobbnummer
9693994