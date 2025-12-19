Customer Service Representative
Är du en serviceinriktad, driven och strukturerad lagspelare och tycker om att skapa långsiktiga kundrelationer? Vill du vara en nyckelperson i ett internationellt bolag där du får en viktig roll i att säkerställa att våra leveranser når kunderna i tid? Då kan du vara den vi söker till vårt team i Göteborg!
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då vi gör löpande urval. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jeanette Walters 0733434766 eller Hanna Widé 0720649106
Ansvarsområden
Som Customer Service Representative på WINOA kommer du att ha en central funktion som länken mellan våra kunder, säljteam, produktionsanläggningar och externa logistikpartners
Kundhantering & Försäljning: Agera som kontaktperson för dina kunder via telefon och e-post. Du ansvarar för direktförsäljning mot en mindre kundportfölj, vilket inkluderar att förbereda offerter, förhandla priser och leveranstider, samt hantera enklare tekniska rekommendationer och kundtvister.
Order- och Leveranshantering: Ta emot och lägga in kundorder i vårt ERP-system. Du organiserar och följer upp leveranserna från lager till kund med våra fraktpartners, ser till att all nödvändig juridisk dokumentation är korrekt och att processen följer gällande lagstiftning.
Administration & Compliance: Säkerställa efterlevnad av koncernens regelverk genom att göra obligatoriska kontroller vid nya kunder och order. Hantera fraktfakturor, administrera dokument (t.ex. fakturor, följesedlar och analyscertifikat), och ansvara för administrativa uppgifter i lokala system (t.ex. uppsättning av nya kunder och exportdokumentation).
Proaktiv Kundservice: Utföra proaktiva uppföljningssamtal, samla in och leverera pålitliga försäljningsprognoser till produktion och Supply Chain.
Depårelationer: Följa upp lagerstatus, utskick och leveranser i våra depåer och bistå med korrekta ledtider till kund.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en och operativ erfarenhet gärna från en industriell miljö. Du trivs med att arbeta självständigt men uppskattar också att vara en del av ett team.
Språk: Flytande i svenska och engelska är ett krav. Ytterligare skandinaviska språk är ett plus.
Teknik: Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet, samarbetsverktyg och erfarenhet av att arbeta i ett ERP-system (affärssystem).
Du är strukturerad, noggrann och har en mycket god förmåga att organisera ditt arbete.
Du är en utmärkt kommunikatör (både skriftligt och muntligt) och en aktiv lyssnare som värdesätter kundnöjdhet och teamarbete.Om företaget
WINOA Skandinavien AB
WINOA är världsledande inom tillverkning av slipmedel och stålgranulat för blästrings- och gjuteriindustrin. Med över 1000 anställda i fler än 16 länder är vi en global aktör som värdesätter innovation, kvalitet och hållbarhet. Vår framgång bygger på att erbjuda våra kunder de bästa lösningarna, och i Sverige utgår vi från vårt kontor i Göteborg. När du blir en del av WINOA, blir du en del av ett starkt team som arbetar tillsammans. Ersättning
