Customer Service & Supply Chain Coordinator
Vill du arbeta i en bred roll där kundservice och supply chain möts i praktiken? Här får du en varierad vardag med ansvar för nordiska kunder, lageruppföljning och samarbete med både huvudkontor och externt lager.Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår kund. Om företaget
Företaget är en internationell aktör inom frilufts- och säkerhetsutrustning med stark närvaro på den globala marknaden. Verksamheten utvecklar och distribuerar innovativa produkter för klättring, arbete på hög höjd, räddning och outdoor-aktiviteter, med högt fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Du kommer att få mer information om företaget vid ett första samtal.Dina arbetsuppgifter
Rollen är delad mellan Customer Service och Supply Chain Coordinator, och innebär ett brett ansvar i det dagliga flödet.
I rollen som Customer Service arbetar du tillsammans med teamet som kontaktperson för företagets nordiska kunder. Du hanterar frågor kopplade till beställningar, offerter, leveranser, ledtider, reklamationer samt faktura- och betalningsfrågor. Du ansvarar för hela orderflödet från order till leverans och har en viktig roll i att stötta säljteamet och andra interna avdelningar för att säkerställa hög kundservice genom hela processen.
I rollen som Supply Chain Coordinator arbetar du tillsammans med supply-teamet för att säkerställa rätt lagernivåer och god materialtillgänglighet. Du följer upp lageravstämningar, hanterar lagerdifferenser och arbetar med administration kopplad till produkters livscykel, såsom infasning och utfasning. Du tar även fram och delar supply chain-relaterad information internt samt bidrar till att hålla system och arbetssätt uppdaterade. Som en del av teamet deltar du också i förbättringsarbete kopplat till processer, lagerhantering och materialtillgänglighet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kundkontakt med nordiska kunder kring order, leveranser och reklamationer
Ansvar för orderflödet från order till leverans
Stöd till säljteamet i kund- och leveransrelaterade frågor
Lageruppföljning, lageravstämningar och hantering av differenser
Administration kopplad till produktlivscykler och förbättringsarbete
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
God erfarenhet inom kundtjänst och orderhantering
Tidigare erfarenhet inom supply chain, inköpssupport, logistik eller liknande administrativ roll
Erfarenhet av arbete i affärssystem
Flytande kunskaper i ett nordiskt språk samt engelska i både tal och skrift
Vi ser det även som meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning inom logistik/supply chain
Erfarenhet av SAP och Salesforce
Vi söker dig som tar ansvar för ditt arbete och driver dina uppgifter framåt även när förutsättningarna förändras. Du har förmåga att hantera perioder med högre tempo och kan prioritera när flera saker behöver hanteras samtidigt. Du är målmedveten i ditt arbetssätt och motiveras av att se resultat av det du gör. Samtidigt bidrar du med energi och engagemang i vardagen och trivs i en roll där det finns variation och där dagarna inte alltid ser likadana ut.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-11-25
