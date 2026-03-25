Customer Service Advisor
Vi söker en ny medarbetare för att utöka vårt härliga kundtjänst/onboairding team. Du deltar i den dagliga driften som består av kundtjänst där det innebär att du löser problem tillsammans med kunder och kollegor.
I rollen kommer du bland annat att:
hjälpa kunder via mejl och telefon med frågor och problemlösning
arbeta med onboarding och implementation av våra system
skriva och uppdatera documentation
testa funktioner i våra system
hantera avtal och administrativa uppgifter
En stor del av företagets framgång beror på vår service till våra kunder och det är därför viktigt att du som söker är en hjälpsam och serviceinriktad person med ambitionen om att ge förstklassig support. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Halmstad. Vi tycker man ska ha roligt på arbetet samtidigt som man är professionell och ger förstklassig service.
Varför ska du jobba hos Intersolia?
Hos Intersolia kommer du få möjlighet att vara en del av vår resa där vi ständigt utforskar nya möjligheter och vägar för att bibehålla och nå nya framgångar tillsammans. Det är alltid lika härlig känsla när kollegorna träffas på den årliga kickoffen och regelbundna AW-event.
Du kommer göra ett bestående avtryck i hela organisationen med ditt arbete när du utvecklas i din roll. Du arbetar i ett progressivt team med framåtanda och samtidigt får du möjlighet att forma och påverka ditt arbete ihop med teamet du ingår i. Du kommer arbeta i en positiv atmosfär där vi har en gemensam strävan att komma framåt tillsammans.
Vi söker dig som:
Älskar att hjälpa kunder, problemlösning och även:
är noggrann, självständig och drivande
ser saker från kundens synvinkel och försöker lösa problem
ser möjligheter till att förändra och förbättra arbetet
är ansvarstagande
är serviceinriktad
behärskar pc
har goda kunskaper i skrift och tal för både engelska och svenska (gärna finska).
har gymnasieutbildning
Det är meriterande om du
om du behärskar finska
utbildning eller erfarenhet inom miljö- och hållbarhetsarbete är meriterande
har erfarenhet från kundtjänst
har fördjupad teknisk förståelse
har skrivit teknisk dokumentation
har jobbat inom teknisk support
Intervjuer sker löpande, se till att skicka in din ansökan så snabbt som möjligt!
Kontaktinformation
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Team leader Kristina Petterson på telefon +46 (0) 35 16 20 00, kristina.pettersson@intersolia.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
Gamletullsgatan 12 (visa karta
)
302 27 HALMSTAD Arbetsplats
Intersolia Kontakt
Kristina Pettersson kristina.pettersson@intersolia.com +4635162000
