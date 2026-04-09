CRM-utvecklare med Fullstack-kompetens - Nivå 3
2026-04-09
Är du en erfaren CRM-utvecklare med fullstack-kompetens och erfarenhet av Microsoft Dynamics CRM OnPrem? Då har du hittat rätt!
Beskrivning av uppdraget
Kund efterfrågar en erfaren CRM-utvecklare med fullstack-kompetens och erfarenhet av Microsoft Dynamics CRM OnPrem till fortsatt utveckling och underhåll av vårt tillståndssystem. Systemet baseras på Microsoft Dynamics CRM OnPrem och har i hög omfattningen anpassats till verksamhetens behov. Systemet består även av två webbplatser som kommunicerar med CRM:et och ingår i ett integrationstätt systemlandskap med en mängd beroenden.
Som erfaren CRM-utvecklare arbetar du primärt med systemutveckling men är också inblandad i arkitektur och lösningsdiskussioner, du kommer att vara en viktig del av ett tvärfunktionellt agilt team på ca 10 personer, samt i utveckling av hela produktområdet och de flöden som är relaterade till tillståndshantering. I uppdraget kompletterar du teamet med din spetskompetens, men kliver också utanför din expertis när det behövs för att stärka teamets autonomi och gemensamma leveransförmåga. Rollen innefattar även ansvar för att vidareutveckla, underhålla och felsöka bakgrundsjobb och schemalagda jobb i Quartz.
Du behöver kunna hantera vissa DevOps relaterade saker som t.ex. schemalägga och hantera releaser till olika miljöer. Som medlem i teamet kommer du regelbundet ansvara för övervakning och felsökning i systemlandskapet genom att följa loggar och annan monitorering. Du kommer också lägga upp logging för systemet enligt best practises. Vi ser att du aktivt bidrar till teamets utveckling och gärna tar ett helhetsgrepp i allt från verksamhetens behov till implementation. Du är driven, kommunikativ och samarbetar naturligt med andra för att höja teamets gemensamma leveransförmåga.
Minst fem (5) års arbetslivserfarenhet som utvecklare av MS Dynamics CRM (inom de senaste tio (10) åren).
Erfarenhet av minst ett (1) uppdrag att arbeta med MS Dynamics CRM on Premises.
Minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av systemutveckling i C#.
Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet av att jobba i automatiserade CI/CD bygg och deployment miljöer, som TeamCity, Octopus Deploy eller motsvarande.
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av att arbeta med TypeScript och ramverk som Vue, React eller Angular. (inom de senaste fem (5) åren).
Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet av att skapa enhetstester i samband med utveckling.
Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet av mjukvaruutveckling med agila principer.
Arbetslivserfarenhet av minst ett (1) uppdrag där konsulten utvecklat schemaläggning i Quartz.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Mervärdes krav
Erfarenhet av minst ett (1) uppdrag där konsulten utvecklat, integrerat eller felsökt autentiseringsflöden baserade på SAML2-protokollet, inklusive samverkan med Identity Provider (IdP) och Service Provider (SP).
Arbetslivserfarenhet av minst ett (1) uppdrag där konsulten konfigurerat och administrerat Octopus Deploy för releasehantering.
Erfarenhet av minst ett (1) uppdrag på för en offentlig myndighet/förvaltning de senaste tio (10) åren.
Minst ett (1) uppdrag där arbete med Blazor har ingått.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/
112 18 STOCKHOLM Kontakt
Gig Manager - Recruiter
Martin Westman martin.westman@nxtinterim.se +46703524806 Jobbnummer
9843708