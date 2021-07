CRM-konsult till Recoordinate - Bravura Sverige AB - Datajobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Bravura Sverige AB

Bravura Sverige AB / Datajobb / Stockholm2021-07-07Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-07-07Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Recoordinate.Recoordinate är en managementkonsult- och marknadsföringsbyrå. De samarbetar med sina kunder för att utveckla deras digitala strategi, organisation, data och analys för att skapa intäktsökning och affärsnytta. Datadriven tillväxt kommer från mycket mer än bara att vara bra på data, därav litar Recoordinate också på deras content, kampanjer och kundinsiktslösningar för att utföra strategierna.I en tillväxtfas söker Recoordinate nya medarbetare och letar efter dig som vill ingå i ett starkt team av marknadsföringskonsulter som förstår hur man konvergerar organisationer, dess processer och dess teknik för att hjälpa kunder att nå nya höjder. I ett team med mycket kompetenta teammedlemmar är det ditt jobb att vara en drivkraft framåt. Att arbeta på Recoordinate ger dig frihet under ansvar och möjlighet att vara en del av ett roligt och ambitiöst team. Idag består bolaget av 52 medarbetare.I rollen som CRM-konsult är ditt huvudsakliga ansvarsområde att hjälpa Recoordinates kunder att ta kliv framåt i deras digitala transformation gällande deras kunders kundupplevelse. Du arbetar med utveckling och lansering av marknadsföringsaktiviteter och implementationer av kampanjer för att organisera nya kundupplevelser.Du arbetar med affärskraven hos kunderna där du utvärderar vad det är för affärsutmaning som kan lösas med Recoordinates tekniska implementationslösningar. I praktiken innebär det att du exempelvis är med och tar fram data- och analysinsikter, utvärderar hur kunden kan arbeta smartare för att öka kundnöjdheten och försäljning.Du arbetar nära kunderna och det interna teamet bestående av 12 medarbetare där ni tillsammans tar ansvar för kunderna. Kundprojekten sträcker sig allt från några veckor upp till ett år eller längre där du kan komma att vara involverad i hela eller delar av projektet.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Minst två års erfarenhet från en roll konsultroll eller specialistroll inom marknadskommunikationMinst två års erfarenhet av CRM och digitala tranformationsprojektErfarenhet av att utveckla och lansera digitala marknadsföringsaktiviteter, säljprocesser och CRM implementationerErfarenhet av framtagande av affärskrav, utveckling an processer och projektledningStort intresse för IT och teknik och hur dessa implementeras för att uppnå högsta affärsvärdeFlytande i svenska och engelska, tal och skriftFör att lyckas och trivas i rollen tror vi att du får energi av att umgås med nya människor och trivs med att ha många kontaktytor. Du har en god kommunikativ förmåga och är bekväm i kontakt med andra människor. Därtill har du en analytisk förmåga där du kan tänka abstrakt och komplext. Du har ett logiskt angreppssätt på problem och föredrar att lita på data ur ett vetenskapligt och analytiskt perspektiv. Vidare motiveras du av att agera problemlösande med ett intresse samt förmåga att fördjupa dig i komplexa problem. Slutligen tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att strukturera och prioritera rätt saker.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: Stockholm, centraltLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: CRM-konsult, konsult, CRM verktyg, IT, marknadsföring, affärsutveckling, konsultbranschen, IT-konsult, teknik, affär, försäljning, digital marknadsföringVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-08-07Bravura Sverige AB5852973