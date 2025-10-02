Cost Accountant till Magle Group
2025-10-02
Magle Group är en dynamisk organisation inom life science-sektorn, som är dedikerad till att leverera livsförändrande produkter till patienter i behov. De söker nu en detaljorienterad Cost Controller till huvudkontoret i Malmö. De erbjuder en dynamisk, samarbetsinriktad och snabbföränderlig arbetsmiljö där du får en nyckelroll i att forma koncernens finansiella framgång. Med mission att sätta patienten i centrum av allt vi gör, och som en del av kärnteamet inom ekonomi bidrar du till den finansiella stabilitet och effektivitet som gör innovation möjlig och förbättrar patienters vardag. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill ta nästa steg i karriären och få direkt inflytande över företagets ekonomiska strategi och drift.
Som en del i deras utveckling framåt samarbetar vi på Asta Agency med Magle Group i den här rekryteringsprocessen. Det är ett konsultuppdrag med god möjlighet till anställning hos dem. Du blir initialt anställd av Asta Agency och arbetar som konsult hos Magle Group.
Om tjänstenMagle Group söker nu en Cost Accountant till en ny roll inom teamet för Finance & Business Control. Tjänsten blir en nyckellänk mellan ekonomiavdelningen och de operativa bolagen inom koncernen. Rollen innebär nära samarbete med tillverkning, inköp och supply chain, med fokus på att säkerställa korrekt uppföljning av kostnader, lagervärdering och operationell effektivitet.
Som Cost Accountant blir du ansvarig för att bygga upp och utveckla processer och rutiner för kostnadsredovisning, analys och rapportering. Det innebär att du förväntas säkerställa korrekt och aktuell lagervärdering varje månad samt leverera transparent och snabb COGS-rapportering. Du ansvarar för att genomföra tydliga avvikelseanalyser och presentera åtgärdsförslag, liksom att hålla standardkostnaderna uppdaterade för majoriteten av bolagets produkter. En viktig del i uppdraget är att upprätthålla hög lagerprecision och bidra till att inga revisionsanmärkningar uppstår. Vidare ingår att ta fram regelbundna marginal- och lönsamhetsanalyser som stöd för prissättning och försäljning. Rollen innebär också ett aktivt deltagande i tvärfunktionella samarbeten och att driva initiativ för kostnadsreduktion samt att bidra med kontinuerliga förbättringar av processer, rutiner och system.
Ansvarsområden:
Säkerställa korrekt lagervärdering enligt IFRS, ISO13485 och GMP.
Följa upp och analysera kostnad för sålda varor (COGS) för samtliga tillverkningsenheter.
Utveckla och förbättra kostnadsredovisningsmetoder, inklusive standardkostnader och overheadfördelningar.
Stödja månads-, kvartals- och årsbokslut med tillverknings- och lagerkostnadsdata.
Utföra avvikelseanalyser.
Samarbeta med operations- och supply chain kring realtidskostnader, batchkostnader och rotorsaksanalyser.
Utveckla kalkylmodeller för prissättning, lönsamhetsanalys och investeringsbeslut.
Bidra till kostnadsoptimering, processförbättringar och effektivitetsspårning.
Säkerställa efterlevnad av interna kontroller och externa revisionskrav.
Förbereda rapporter och KPI:er för ekonomi, ledning och verksamhet.
Stödja FoU och produktionsplanering med kostnadsanalyser vid nya produktlanseringar eller processförändringar.
Fungera som ämnesexpert inom kostnadsredovisning och bidra till utbildning, dokumentation och kunskapsöverföring.
Kvalifikationer och egenskaperFör att lyckas i rollen har du en gedigen bakgrund inom kostnadsredovisning och rapportering i en tillverkande industri. Du är strukturerad, noggrann och har förmåga att hantera flera parallella processer med hög kvalitet och regelefterlevnad. Vi söker dig som vill arbeta i en platt organisation där det är korta beslutsvägar och där organisationen är snabbrörlig och anpassningsbar, vilket ställer samma krav på dig som person. Slutligen motiveras du av att tillsammans med andra personer växa och utvecklas där du inspirerar och inspireras både genom handling och ord.
Därtill har du:
3-5 års erfarenhet av en liknande roll/uppdrag inom tillverkande industri.
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/finans.
Flytande kunskaper inom svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet och kunskap inom IFRS
Erfarenhet från ett företag inom medicinteknik
Övrig information Start: Q1, 2026
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
.
