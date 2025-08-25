Controller till statlig myndighet i Stockholm
Nu söker vi en självgående och erfaren Controller till en statlig myndighet i Stockholm. I rollen som Controller kommer du att tillhöra myndighetens enhet för behörighet och statsbidrag, där du främst kommer att arbeta med kontroll- och granskningsarbete av statsbidrag inom offentlig verksamhet.
Förekommande arbetsuppgifter:
• Genomföra ekonomiska utredningar, uppföljningar och analyser
• Analys av verksamhetsinformation och ekonomiska resultat
• Sammanställa rapporter
• Ta fram prognoser kopplade till verksamheten
• Ta fram riktlinjer för budgetarbete
• Genomföra budgetarbete och budgetuppföljning
• Servicefunktion med en till ledningen stödjande och rådgivande funktion arbete i förekommande ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Controller är ett konsultuppdrag på heltid, med planerad start den 1 september 2025 och pågår initialt till och med den 31 december 2025. Efter detta finns möjlighet till förlängning med upp till 1 000 timmar.
Uppdraget utförs på plats i myndighetens lokaler på Kungsholmen. Platsbesök i olika kommuner kommer att förekomma.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Genomgått utbildning inom aktuellt område
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som controller
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper i analysverktyg (exempelvis QlikView, Insikt och Power BI)
• Kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av revision inom offentlig sektor, i första hand kommunal
• Erfarenhet av statsbidrag och EU-medel
Om dig:
För att lyckas väl i rollen är det viktigt att du har en gedigen bakgrund inom området och är självgående. Du uppfyller samtliga ovan nämnda krav, och det är meriterande om du har erfarenhet av revision inom offentlig sektor, hantering av statsbidrag samt arbete med EU-medel.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande, sista ansökningsdag är 2025-08-29.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
