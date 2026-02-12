Controller till Statlig myndighet
Vi söker en Controller till en statlig myndighet i Stockholm. Myndighetens ekonomiavdelning som arbetar med controlling och ekonomistyrning behöver förstärkning och avlastning, vilket ligger till grund för det aktuella behovet. I rollen kommer du att bidra med styrning, uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet kopplat till projekt som drivs med extern finansiering, dvs projekt som finansieras av EU-medel, Sida eller liknande. Det innebär främst budget och uppföljning av projektet samt diverse administration.
Arbetet innefattar även återrapportering till finansiärer, uppföljning av projektbudgetar och rapportering till revisorer.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som Controller är ett heltidsuppdrag som konsult med start så snart som möjligt efter att säkerhetsprövning är avslutad. Uppdraget beräknas inledningsvis pågå i sex (6) månader, med möjlighet till förlängning med ytterligare 6 + 6 månader. Det innebär att den totala uppdragslängden kan sträcka sig i upp till 18 månader efter startdatum.
Arbetet sker på plats i myndighetens lokaler i Stockholm.
Myndigheten bedriver säkerhetsklassad verksamhet vilket innebär att en bakgrundskontroll med efterföljande säkerhetsintervju kommer genomföras med slutkandidat.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Genomgått utbildning inom aktuellt område
• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som controller
• Arbetat som controller inom ekonomiområdet med erfarenhet av budgetering, uppföljning, rapportering och analys.
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper i analysverktyg (exempelvis QlikView, Insikt och Power BI)
• Kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
• Erfarenhet av att arbeta som controller med projekt som finansieras av EU-medel, Sida eller liknande. Inklusive t.ex. återrapportering till finansiärer, uppföljning av projektbudgetar och rapportering till revisorer.
• Inkomma med minst ett referensuppdrag med dokumenterad erfarenhet av arbete som är jämförbara med detta uppdrag, inklusive uppföljning och analys av ekonomiska utfall i förhållande till prognos och budget. Referensuppdraget kan vara pågående eller vara avslutat men inte längre än tre månader tillbaka.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
För att lyckas i rollen som Controller tror vi att du är en person som är kommunikativ och har förmåga att uttrycka dig tydligt samt anpassa din kommunikation efter mottagare. Du är analytisk och har lätt för att bearbeta och tolka information för att kunna dra välgrundade slutsatser. Vidare är du lyhörd och har förmågan att ta till dig synpunkter och anpassa arbetet utifrån myndighetens behov. Du är prestigelös, samarbetar väl med andra och sätter uppdragets mål framför egna intressen. Dessutom är du serviceinriktad, proaktiv och lösningsfokuserad, med en stark vilja att stötta myndigheten på bästa sätt.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan arbetspsykologiska tester förekomma. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-03-04.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
