Controller till Folhälsomyndigheten
Adecco Sweden AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Folkhälsomyndigheten har behov av en finansiell Controller under ordinarie medarbetares tjänstledighet. Uppdraget innebär i huvudsak att ge stöd med finansiell planering och uppföljning till två avdelningschefer och flertalet enhetschefer. Verksamheten är flerfinansierad och innefattar även stöd till externfinansierade projekt. För att snabbt komma in i arbetsuppgifterna behöver du ha viss erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare.
Du kommer vara en av fyra Controllers på myndigheten och få stöd och introduktion från dessa.
I denna tjänst kan även nedan arbetsuppgifter förekomma:
• Genomföra utredningar, uppföljningar och analyser av verksamhetsinformation och ekonomiska resultat
• Sammanställa rapporter
• Ta fram prognoser och riktlinjer för budgetarbete kopplade till verksamheten
• Genomföra budgetarbete och budgetuppföljning
• Servicefunktion med en till ledningen stödjande och rådgivande funktion
• Arbete i förekommande ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som Controller är ett konsultuppdrag på heltid med start i mitten av mars och beräknas pågå till och med augusti månad med ev. förlängning 1 månad.
Arbetet utförs i huvudsak på Folkhälsomyndighetens kontor i Solna. Distansarbete är möjligt upp till 2 dagar i veckan och under förutsättning att inte verksamheten kräver närvaro (t.ex. vid fysiska möten).
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som controller
• Genomgått utbildning inom aktuellt område
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper i analysverktyg (exempelvis QlikView, Insikt och Power BI)
• Kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan arbetspsykologiska tester förekomma. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-02-27
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se Jobbnummer
9760497