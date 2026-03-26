Controller mot Serviceförvaltningen
Skurups kommun, Ekonomienheten / Controllerjobb / Skurup Visa alla controllerjobb i Skurup
2026-03-26
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skurups kommun, Ekonomienheten i Skurup
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett utvecklande och kvalificerat arbete där du utgör ekonomistöd till Serviceförvaltningen. Förvaltningen har ett brett och samhällsviktigt uppdrag som spänner över såväl strategisk samhällsutveckling som operativ service - från infrastruktur, fastigheter och VA till näringslivsutveckling, måltider, lokalvård och räddningstjänst. Det innebär en varierad och komplex verksamhet där ekonomifunktionen har en central roll i styrning och utveckling. Du arbetar nära förvaltningsledningen och andra nyckelfunktioner i kommunen, där du bidrar med analyser och ekonomiska perspektiv i strategiska beslut.
Förvaltningen ansvarar för en stor del av kommunens investeringar. I rollen arbetar du nära verksamheten med att ta fram och analysera ekonomiska underlag i investerings- och exploateringsprojekt för att bidra till en strukturerad och effektiv projektstyrning.
Du ingår i ekonomienheten som består av tolv medarbetare och leds av ekonomichefen. Här finns en kultur präglad av samarbete, engagemang och gemenskap där vi stöttar och utvecklar varandra.
I uppdraget ingår bland annat att:
* ansvara för förvaltningens budget-, prognos- och analysarbete
* ansvara för förvaltningens bokslutsarbete
* ta fram kalkyler och beslutsunderlag samt följa upp investerings- och exploateringsprojekt
* stödja förvaltningen i arbetet med målstyrning och intern kontroll
* bereda, rapportera och föredra ärenden för förvaltningsledning och utskott
* delta i eller leda utvecklingsprojekt och utredningsuppdrag inom ekonomifunktionenKvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Du har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har god IT-vana samt goda kunskaper i Office-paketet. Du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av styrning, redovisning, uppföljning och kalkylering kopplat till investerings- och exploateringsprojekt.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du trivs i en omgivning som utvecklas och förändras. Du är lösningsorienterad och har ett serviceinriktat och strukturerat arbetssätt. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, är driven och tar gärna initiativ till förbättringar.
Du har ett inkluderande och coachande förhållningssätt och kan förklara komplexa ekonomiska samband på ett enkelt och tydligt sätt. Du samarbetar väl med andra, tillför positiv energi och har ett nyfiket driv i att förbättra, förenkla och effektivisera.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och tidigare uppnådda resultat.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315065".
Detta är ett heltidsjobb.

Skurups kommun, Ekonomienheten Kontakt
Ekonomichef
Emil Hansson 0411536014
9821884