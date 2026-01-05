Controller med inriktning mot Vård och omsorg
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Kommunledningsförvaltningen är den centrala förvaltningen inom Enköpings kommun. Vi arbetar på kommunstyrelsens uppdrag och ansvarar för styrning och ledning, samordning, service och stöd till kommunen som helhet.
På förvaltningen arbetar cirka 190 medarbetare utifrån målsättningen att "Vi ska leda och samordna utvecklingen med fokus på nyttan för de vi är till för."
Tjänsten är placerad centralt på ekonomi- och kvalitetsavdelningen.
På Controllerstöd är vi 14 kollegor som arbetar tillsammans. Vi är alla ekonomer/controller med olika verksamhetsområden. Som controller ingår du i en arbetsgrupp av controllers som alla arbetar med liknande arbetsuppgifter.
En viss del av arbetstiden går att förlägga på distans. Vi ger dig en trygg och utvecklande arbetsplats, där du får växa i utmaningar och har möjligheter att påverka och bidra till ett viktigt område inom vård- och omsorgs verksamhetsområden.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Vill du använda din ekonomiska kompetens för att göra skillnad i en viktig roll?
Tjänsten som controller kommer att vara inriktad mot verksamheterna inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Du bidrar aktivt till att chefer och ledning har de beslutsunderlag som krävs för att kunna styra och utveckla verksamheten framåt i enlighet med uppsatta mål. Här blir man väl insatt i hur kommunal verksamhet drivs och ett stort samhällsintresse är en fördel.
I uppdraget ingår att arbeta utvecklingsfokuserat och vara en del i att utarbeta processer och rutiner för att säkerställa kvalitet.
Som controller arbetar du inom ditt verksamhetsområde med huvudsakligen:
* Rapportera till och stötta verksamhetschefer
* Rapportera till nämnd
* Planering, budgetering och prognos
* Uppföljning och analys
* Intern verksamhetsutvecklingKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande.
* Arbetat ett par år med med ekonomi och/eller som controller.
* Praktisk erfarenhet av och god förståelse för ekonomiska frågor och redovisning för att kunna arbeta självständigt och proaktivt.
* Tidigare erfarenhet av att arbeta i större ekonomisystem.
* Goda kunskaper i Excel.
Meriterande är att du tidigare har arbetat med verksamhetsområden inom vård och omsorg i offentlig sektor.
Vi arbetar idag i ekonomisystemet Unit4 ERP och ledningssystemet Stratsys.
Du har god kunskap i och erfarenhet av redovisning, ekonomisk analys och bokslut. Likaså resultatuppföljning, prognosarbete och nämndprocess.
Förmågan att presentera ekonomiska rapporter och analyser på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation.
Vi söker dig som är trygg och stabil med god självinsikt, och som har förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du har lätt för att skapa goda samarbeten. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och driver processer vidare på ett strukturerat och målinriktat sätt. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du arbetar noggrant och organiserat, har god förståelse för siffror och kan snabbt analysera numeriska underlag. Du har ett ekonomiskt tänkande och förstår vikten av effektiv resursanvändning.
Vi sätter stort värde vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan! I vissa rekryteringar arbetar vi med löpande urval och du kan därför komma att höra ifrån oss innan angiven sista ansökningsdag.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
