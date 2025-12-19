Controller med fastighetsfokus
Ta möjligheten att få arbeta med hela bredden inom ekonomi - från det operativa hantverket till strategiska beslutsunderlag i en dynamisk verksamhet.
Om jobbet
Som controller på Campusutvecklingsenheten är du involverad i en stor del av enhetens uppdrag och du arbetar nära enhetschefen och fastighetsdirektören vid LiU. Din kompetens inom ekonomi är ett viktigt bidrag till utvecklingen av LiUs lokaler och miljöer där vi bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning och erbjuder ett stort antal innovativa utbildningar. Enhetens huvuduppdrag är att utveckla våra campus, förvalta lokaler och driva lokalprojekt för ett effektivt lokalutnyttjande. Vi arbetar serviceinriktat för att möta verksamhetens behov. En del i att kunna utföra vårt arbete framgångsrikt är att ha många kontakter både inom universitetet och med andra lärosäten.
Arbetet omfattar kärnuppgifterna i ekonomiarbete där du upprättar budgetar och bokslut samt gör ekonomiska uppföljningar, internkontroller och kostnadsfördelningar. Du har en stödjande och rådgivande roll i ekonomiska frågor samt verkar för att ekonomiska regelverk efterlevs. Du är också den som ansvarar för att analysera och följa upp verksamheten i relation till mål, nyckeltal och ekonomiska aspekter för att underlätta ledningens beslutsfattande och strategiska styrning. Med pedagogiska presentationer visualiserar du data och förklarar komplexa ekonomiska samband för ledning och övriga medarbetare i verksamheten. Du arbetar även med att utveckla nya och gamla strukturer, processer och systemstöd för att stödja och säkerställa att verksamheten bedrivs mot uppsatta mål.
På LiU tror vi på vår vision att med mod tänka fritt och göra nytt. Hos oss får du utrymme att växa, utvecklas och bli framgångsrik genom att bidra med dina idéer och ditt engagemang.
Om dig
Vi söker dig som är både samarbetsinriktad och självgående. Du har lätt för att relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt, och du kommunicerar tydligt för att säkerställa att budskap och förväntningar når fram. Med din förmåga att planera, organisera och prioritera arbetar du effektivt och håller uppsatta tidsramar. I kontakten med andra är du lugn och uppmärksam samt har en stark vilja att hjälpa till och leverera lösningar. Du tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt angreppssätt och driver processer framåt. För att bli framgångsrik i rollen behöver du även en god strategiska förmåga att se helheten och de långsiktiga konsekvenserna av beslut.
Vi vill att du har:
•
En högskoleutbildning inom ekonomi om minst 3 år som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
•
Flerårig erfarenhet av budgetering, bokslut, prognoser, redovisning och kostnadsfördelningar.
• Erfarenhet av uppgifter inom verksamhets- och ekonomistyrning i nära samverkan med en chefsfunktion.
• God förmåga att söka fram relevant data i system för att strukturera, analysera och presentera information på ett systematiskt och pedagogiskt sätt.
• God användarkompetens i ekonomisystem och digitala verktyg (t.ex. ERP-system och BI-verktyg).
• Erfarenhet av avtalshantering.
• Mycket goda kunskaper i att kommunicera på svenska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i att kommunicera på engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
•
Erfarenhet från arbete inom offentlig verksamhet eller annan komplex organisation.
•
Erfarenhet av ekonomiarbete kopplat till fastigheter och fastighetsförvaltning.
• Erfarenhet av arbete med hyresavtal och hyresjuridik.
Din arbetsplats
Campusutvecklingsenheten är en del av Fastighetsavdelningen som har i uppdrag att erbjuda attraktiva, stödjande och nyskapande lokaler med en konkurrenskraftig, kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad campusutveckling. Avdelningen består av fyra enheter som erbjuder service och säkerställer en trygg och säker miljö för alla som vistas på våra campus. Verksamheten ingår i Universitetsförvaltningen som arbetar med professionellt stöd till kärnverksamheten i universitetets huvudprocesser utbildning, forskning och samverkan. På Campusutvecklingsenheten är vi 18 medarbetare som arbetar strategiskt med att utveckla LiU:s lokalbestånd och campusområden utifrån LiU:s övergripande strategiska plan och verksamheternas behov. Läs mer här Fastighetsavdelningen (FA) - Linköpings universitet (liu.se)
Om anställningen
Tillsvidare, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
