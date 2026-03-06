Controller
Vill du arbeta för en verksamhet där livslångt lärande och hållbar utveckling är kärnan? Där alla kollegor har ett starkt engagemang för verksamhetens uppdrag - och för företagets ekonomi? Då kanske du är vår nästa controller.
Vi söker en teamorienterad controller med huvudsaklig inriktning mot ekonomisk uppföljning och prognos. Någon som trivs med att hålla ihop prognoser, uppföljning och analys med hög kvalitet - en förutsättning för ett uppdrag som verkligen spelar roll.
Om Universeum
Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en av de mest besökta upplevelserna i Sverige, med uppdrag att stärka människors vetenskapliga kapital och engagemang i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM). Det gör vi med upplevelsebaserat lärande i lärmiljöer och program som väcker nyfikenhet och intresse. Vi bedriver också forskning om lärande i STEM och arbetar för att bevara hotade arter och livsmiljöer. Därigenom bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling - till jämlik tillgång till vetenskap, fullföljda studier, kompetensförsörjning och handlingskompetens för en hållbar framtid. Universeum är en samlande kraft och arena för akademi, det offentliga, näringsliv och andra aktörer när Sverige ska möta behovet av kompetens och innovationskraft.
Varje år möter vi över en halv miljon människor, på Universeum och ute i samhället. Som en av Sveriges tio mest besökta attraktioner och en etablerad lärresurs för utbildningssektorn spelar vi en viktig roll både för besöksnäringen och samhällsutvecklingen.
Vi som arbetar på Universeum är ett drygt 150-tal tillsvidare- och säsongsanställda. Vi är genuint engagerade i vårt uppdrag och arbetar varje dag för att ge enastående upplevelser till alla kunder och medarbetare. Våra kärnvärden är Hållbart, Vetenskapligt, Utvecklande och Roligt. De sammanfattar vår värdegrund och är kärnan i vår kultur och vårt varumärke.
Universeum ägs av Stiftelsen Korsvägen. Bakom stiftelsen står de fyra grundarna: Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgsregionen och Västsvenska Handelskammaren.
Universeum arbetar med rullande prognos och resultatuppföljning. Som controller kommer du att ha det övergripande ansvaret för den ekonomiska uppföljningen och revidering av prognosen. Du stöttar verksamhet och ledningsfunktioner i detta arbete och driver tillsammans med ekonomichef och dina kollegor på ekonomiavdelningen den ekonomiska styrningen av verksamheten.
Huvudsakliga ansvarsområden/arbetsuppgifter:
Insamling, kvalitetssäkring, analys och kommunikation av data och insikter för uppföljning, beslut och affärsplanering.
Ledning av prognosprocessen, med revidering tre gånger om året
Stöd till verksamheten i frågor som rör uppföljning, prognos och verksamhetsstyrning
Systemägare för digitala verktyg inom ditt ansvarsområde
Ständig utveckling av arbetssätt och struktur för verksamhetsstyrning, uppföljning och prognos - i samråd med ekonomichef och teamkollegor
Samarbete för uppfyllande av ekonomiavdelningens uppdrag och de övergripande målen i Universeums affärsplan
Ansvar för någon del av Universeums löpande ekonomiflöde/redovisning
Stöttning av dina teamkollegor med deras ordinarie arbetsuppgifter vid arbetstoppar, semester mm.
Delaktighet i ekonomiavdelningens administrativa uppgifter
Teamet är litet och samarbete är vår nyckel till framgång, vilket innebär att vi alltid hjälper varandra när det behövs, även om var och en har sina specialistkunskaper och ordinarie ansvarsområden.
Anställningsform/villkor
Tillsvidareanställning
Heltid, 100% med flextid
Förmåner utöver kollektivavtal: sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme
6 månaders provanställning tillämpas
Tillträde: Efter överenskommelse
Om dig
Vi söker dig som har en bra grund när det gäller ekonomisk uppföljning och styrning, är nyfiken till din natur och gillar att samarbeta för ett gemensamt mål som spelar roll.
Kvalifikationskrav
Högskoleutbildning ekonomi
Goda kunskaper inom redovisning
Ett par års erfarenhet av arbete som controller, med ekonomisk uppföljning, affärsanalys och styrning
Kvalificerad användare av BI-system och liknande verktyg för arbete med uppföljning och prognoser
Digitalt kompetent och intresserad, använder aktivt AI-verktyg i arbetet
God förmåga att själv, med stöd från andra, kunna utveckla arbetssätt, strukturer och digitala verktyg som behövs för arbetet.
Pedagogisk och kommunikativ - kunna förklara och tydliggöra ekonomisk information på ett sätt så att andra människor förstår - skriftligt, visuellt och muntligt i både små och stora sällskap.
Meriterande:
Erfarenhet av:
Mercur
Visma.net
Google Cloud Platform eller andra plattformar för datalagring och databashantering
Erfarenhet av offentlig upphandling
Erfarenhet av systematiskt hållbarhets- och kvalitetsarbeteDina personliga egenskaper
Lösningsorienterad, initiativrik och drivande
Utpräglat analytisk med logiskt tänkande
Van att arbeta självgående och strukturerat
Hög arbetskapacitet
Samarbetsinriktad
Prestigelös och med en positiv grundinställning
Tycker om att motivera och leda andra, utan att vara chef
Om teamet och arbetsplatsen
Ekonomiteamet
Ekonomiteamet består av fyra roller: ekonomichef, och tre controllers med olika ansvarsområden och inriktning. Var och en ansvarar självständigt för sina arbetsuppgifter och för att ta stöd av sin chef och sina kollegor när det behövs. Vi samordnar vårt arbete och hjälps åt för att nå våra gemensamma mål. Vi sitter tillsammans med kollegor från andra funktioner i ett öppet kontorslandskap på översta våningen i Universeums byggnad vid Korsvägen i Göteborg. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-29. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Utdrag ur belastningsregistret krävs innan anställning.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringen vänligen kontakta:
Lena Sand, ekonomichef Universeumlena.sand@universeum.se
