Controller
2025-12-10
Controller till Rittal i Ängelholm
Är du en analytisk och driven ekonom som trivs i en roll med stort ansvar och nära samarbeten med verksamheten? Vill du vara med och utveckla affärsstyrningen i ett företag med högt tempo och stark framtidstro? Då kan det här vara jobbet för dig! Detta är ett vikariat för en person som går på föräldraledighet. Förväntad start i Februari. Du kommer vara anställd hos JKS Sverige under hela perioden.
Om rollen
Som Controller hos oss får du en central position i ekonomiavdelningen där du arbetar både operativt och strategiskt mot Rittals alla skandinaviska grenar med huvudfokus på Sverige. Du ansvarar för att säkerställa kvalitet och träffsäkerhet i våra ekonomiska processer och är ett viktigt stöd till ledning och andra avdelningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Genomföra och kvalitetssäkra månadsbokslut
Utföra löpande analys och uppföljningar tillsammans med övriga avdelningar
Delta i företagets affärsplaneringsprocess
Förbereda och sammanställa budget samt prognoser
Genomföra lönsamhetsanalyser och uppföljningar på produkt-, kund- och projektnivå
Ha överblick över pågående projekt, (inklusive prognoser, riskanalys och kostnadsuppföljning)
Kvalifikationer och erfarenheter
Vi söker dig som är självgående och trygg i att driva ditt arbete framåt på egen hand. Du är van att arbeta analytiskt, se samband i siffror och omvandla data till tydliga insikter som stöttar verksamheten. Erfarenhet från en liknande roll är meriterande och gör att du snabbt kan bidra i våra processer. Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Flera års erfarenhet av controlling eller kvalificerat ekonomiarbete
God analytisk förmåga och erfarenhet av budget- och prognosarbete
Mycket goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av BI-verktyg samt SAP
Förmåga att kommunicera ekonomi på ett lättförståeligt sätt
En strukturerad, självständig och lösningsorienterad approach
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Meriterande om du behärskar andra skandinaviska språk.
Om Rittal
Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group, är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet. På Rittal AB hanterar 120 medarbetare 5000 artiklar och 6000 kunder, Dessa betjänas från svenska huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm, Göteborg samt från de norska och danska kontoren i Ski och Köpenhamn.
Om JKS Sverige
JKS Sverige är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som ingår i JKS och är representerade i Danmark, Norge och Sverige. JKS har arbetat med att erbjuda våra kunder dynamiska och flexibla bemanningslösningar sedan 1995. JKS är Danmarks största bemanningsföretag och har dagligen över 3 000 medarbetare i uppdrag.
Är du den vi söker? Sök gärna tjänsten redan idag, då vi gör löpande urval.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Martin Jörhov på mjo@jksgroup.se
