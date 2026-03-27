Controller - med helhetsperspektiv och driv i analysen
2026-03-27
Tänk dig en roll där du inte bara följer upp siffror - utan hjälper organisationen att förstå dem. Där analys leder till beslut och där du arbetar nära verksamheten.
Väsbyhem söker nu en controller som gillar att förstå hur saker hänger ihop. En person som trivs lika bra i Excel som i samtalet med kollegor om vad siffrorna egentligen betyder.
Som controller hos oss arbetar du nära verksamheten och är ett stöd till chefer och projektledare i ekonomiska frågor. Du analyserar utfall, identifierar avvikelser och hjälper organisationen att förstå både nuläge och riktning framåt.
Ibland handlar jobbet om att förklara varför något gick precis som planerat. Ibland handlar det om att tillsammans lista ut varför det inte gjorde det.
Rollen är både analytisk och verksamhetsnära. Du arbetar med budget, prognoser, investeringskalkyler och projektuppföljning och bidrar samtidigt till att utveckla arbetssätt och ekonomistyrning.
Du kommer att rapportera till ekonomichef Marie, en trygg och stöttande ledare med värme, som tror på frihet under ansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
ansvara för verksamhetsuppföljning och analys av kostnader, intäkter och nyckeltal
ta fram prognoser, budgetunderlag och ekonomiska analyser tillsammans med verksamheten
sammanställa rapporter och beslutsunderlag till ledning och styrelse
upprätta investeringskalkyler och följa upp investerings- och underhållsprojekt
identifiera avvikelser, risker och förbättringsmöjligheter i ekonomiska flöden
bidra till utveckling av ekonomistyrning, arbetssätt och uppföljning
Vi söker dig som
har akademisk examen inom ekonomi
har några års erfarenhet av controllerarbete eller kvalificerad ekonomisk uppföljning
är van att arbeta med analys, budget och prognoser
har mycket goda kunskaper i Excel
har god systemvana och erfarenhet av ekonomisystem eller BI-verktyg
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift
Vem är du?
Du är analytisk och strukturerad och har en stark vilja att förstå vad som ligger bakom siffrorna. För dig handlar ekonomistyrning inte bara om uppföljning - utan om att bidra med insikter som hjälper verksamheten att fatta bättre beslut. Du är den som gärna ställer frågan: "vad säger siffrorna egentligen?" - och inte riktigt kan släppa den förrän du fått ett bra svar.
Du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Samtidigt är du nyfiken och lyhörd i dialogen med verksamheten. Du ställer frågor, utmanar när det behövs och gör det på ett sätt som får människor att vilja fortsätta prata ekonomi med dig.
Du är kommunikativ och pedagogisk och har en särskild talang för att göra ekonomi begriplig även för dem som helst slipper Excel. Att översätta siffror till verklighet är något du gör med både tydlighet och tålamod.
Du har ett driv i ditt arbete och gillar när saker blir lite bättre än de var igår - oavsett om det handlar om en analys, ett arbetssätt eller en uppföljning. Samtidigt är du noggrann och tar ansvar för kvaliteten i dina analyser och underlag.
Och ja - du uppskattar nog ett riktigt välbyggt Excelark mer än de flesta. Men framför allt tycker du om när du märker att dina analyser faktiskt gör skillnad i verksamheten.
Du bidrar till en god stämning i teamet och ser värdet av ett öppet och lösningsorienterat klimat.
Vad Väsbyhem erbjuder dig
Hos oss får du en roll med bredd, ansvar och möjlighet att påverka. Du blir en del av en organisation som värdesätter ansvarstagande, samarbete och engagemang där ekonomifunktionen är en viktig del av helheten. Väsbyhem erbjuder dessutom generösa förmåner och vi har en företagskultur som på riktigt värdesätter dialog, delaktighet och ett hållbart arbetsliv.
Ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start så snart det är möjligt enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 6 april 2026 och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. För att vi enbart ska kunna fokusera på din kompetens önskar vi inget personligt brev, utan endast ditt CV och svar på urvalsfrågorna. Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig!
Bästa hälsningar,
Din blivande chef Marie Johansson och HR-generalist Linnea Larsson Så ansöker du
