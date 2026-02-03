Control System Engineer med erfarenhet av T3000/PCS7
2026-02-03
Publiceringsdatum2026-02-03Beskrivning
Beskrivning
Vi söker nu en Control System Engineer till ett långsiktigt konsultuppdrag inom energisektorn. Uppdraget är placerat i Finspång och erbjuder en central roll i tekniskt avancerade projekt kopplade till industriella gasturbiner.
Du blir en del av ett internationellt och tvärfunktionellt projektteam där kontrollsystemet är en avgörande del av leveransen. Rollen sträcker sig över hela projektets livscykel - från orderstart till driftsättning och överlämning.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Anpassa och vidareutveckla applikationsprogram för styrsystem
Konstruera och programmera nya tekniska lösningar
Arbeta med inköp av hård- och mjukvara
Utföra nätverkskonfiguration
Delta i kundmöten och teknisk dialog
Arbeta med dokumentation, simulering och testning
Ge stöd vid verkstadstest, driftsättning och idrifttagning
Ta fram tekniskt scope för underhålls- och serviceprojekt
Du kommer även att ingå i en arbetsgrupp inom kontrollsystem där samarbete och kunskapsdelning är en naturlig del av arbetet.
KvalifikationerSkall-krav
Ingenjörsexamen inom Automation, Elektroteknik, Mekatronik eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet av arbete med T3000 och/eller PCS7
Erfarenhet av tekniska projekt med flera intressenter
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Ett CV där ovanstående skall-krav tydligt framgår
Meriterande
Erfarenhet av driftsättning (commissioning) och/eller felsökning
Kunskap inom nätverk och kommunikationslösningar
Kunskaper i svenska
Erfarenhet av förbättrings- och utvecklingsarbete av processerAnställningsvillkor
Anställningsform: Konsultuppdrag
Anställning: Du blir anställd av oss och uthyrd till kund
Omfattning: Heltid
Arbetsmodell: Hybrid (ca 3 dagar per vecka på plats)
Arbetsort: Finspång
Uppdragsperiod: 16 februari 2026 - 15 februari 2027 med möjlighet till förlängning
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
