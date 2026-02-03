Control System Engineer med erfarenhet av T3000/PCS7

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Elektronikjobb / Finspång
2026-02-03


2026-02-03

Vi söker nu en Control System Engineer till ett långsiktigt konsultuppdrag inom energisektorn. Uppdraget är placerat i Finspång och erbjuder en central roll i tekniskt avancerade projekt kopplade till industriella gasturbiner.
Du blir en del av ett internationellt och tvärfunktionellt projektteam där kontrollsystemet är en avgörande del av leveransen. Rollen sträcker sig över hela projektets livscykel - från orderstart till driftsättning och överlämning.

I rollen ingår bland annat att:

Anpassa och vidareutveckla applikationsprogram för styrsystem

Konstruera och programmera nya tekniska lösningar

Arbeta med inköp av hård- och mjukvara

Utföra nätverkskonfiguration

Delta i kundmöten och teknisk dialog

Arbeta med dokumentation, simulering och testning

Ge stöd vid verkstadstest, driftsättning och idrifttagning

Ta fram tekniskt scope för underhålls- och serviceprojekt

Du kommer även att ingå i en arbetsgrupp inom kontrollsystem där samarbete och kunskapsdelning är en naturlig del av arbetet.
Ingenjörsexamen inom Automation, Elektroteknik, Mekatronik eller motsvarande

Minst 3 års erfarenhet av arbete med T3000 och/eller PCS7

Erfarenhet av tekniska projekt med flera intressenter

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Ett CV där ovanstående skall-krav tydligt framgår

Erfarenhet av driftsättning (commissioning) och/eller felsökning

Kunskap inom nätverk och kommunikationslösningar

Kunskaper i svenska

Erfarenhet av förbättrings- och utvecklingsarbete av processer

Anställningsform: Konsultuppdrag

Anställning: Du blir anställd av oss och uthyrd till kund

Omfattning: Heltid

Arbetsmodell: Hybrid (ca 3 dagar per vecka på plats)

Arbetsort: Finspång

Uppdragsperiod: 16 februari 2026 - 15 februari 2027 med möjlighet till förlängning

Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
