Contract Manager - teknisk fastighetsdrift i bussterminalmiljö
2026-03-19
Är du en trygg och inkluderande ledare som trivs i en miljö där teknik, människor och samhällsnytta möts? Vill du ta helhetsansvar för ett uppdrag med höga krav på kvalitet, samverkan och leverans - utan att tappa fokus på utveckling och arbetsglädje? Då är bussterminalen din nästa utmaning.
På CBRE arbetar vi med att skapa välfungerande, säkra och hållbara miljöer där många människor rör sig varje dag. Vi är ett värderingsstyrt bolag där våra värdeord RISE - Respect, Integrity, Service och Excellence genomsyrar allt vi gör. Hos oss blir du en del av en inkluderande kultur där olikheter ses som en styrka och där vi värdesätter samarbete, ansvarstagande och balans i livet.
Om rollen
Som Contract Manager inom teknisk fastighetsdrift får du ett övergripande ansvar för ett komplext och samhällsviktigt uppdrag i en publik miljö med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och samordning. Du har ett helhetsansvar för affären och leder teamet mot gemensamma mål, med ansvar för att säkerställa leverans enligt avtal, utveckla arbetssätt och identifiera förbättrings- och affärsmöjligheter.
Rollen kombinerar strategiskt och operativt ansvar och innefattar bland annat:
* Affärs- och verksamhetsansvar för uppdraget, inklusive budget, resultat och uppföljning
* Säkerställande av avtal, kvalitet, arbetsmiljö och efterlevnad av krav och regelverk
* Ledning, coachning och utveckling av medarbetare och arbetsledare
* Samverkan med kund, intressenter och samarbetspartners i en komplex driftsmiljö
* Projekt- och entreprenadstyrning samt kontinuerligt förbättringsarbete
Du tillhör Business Unit Tech, där vi arbetar med teknisk fastighetsdrift och förvaltning. Här kombinerar vi teknisk kompetens med affärsmässighet och ett starkt fokus på människor.
Vem är du?
Vi söker dig som har en stabil grund inom fastighetsdrift och ledarskap, och som trivs i uppdrag med höga krav och många kontaktytor. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Eftergymnasial eller akademisk utbildning inom fastighetsförvaltning eller tekniskt område
* Flerårig erfarenhet av arbetsledning och operativt ledarskap, gärna inom teknisk fastighetsdrift eller liknande verksamhet
* God förståelse för fastighetsekonomi, budgetarbete och resultatansvar
* Erfarenhet av att arbeta med avtal, entreprenader och gärna LOU
* Vana att arbeta strukturerat i komplexa miljöer med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och kvalitet
* Erfarenhet av kvalitets- och verksamhetsledningssystem, exempelvis ISO
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid ledarskap och personliga egenskaper. Vi tror att du är:
* En trygg, tydlig och coachande ledare som skapar engagemang och förtroende
* Lösningsorienterad, strukturerad och bekväm med att fatta beslut
* Affärsmässig med starkt kund- och leveransfokus
* Kommunikativ och relationsskapande, med förmåga att samverka med många intressenter
* Utvecklingsdriven och nyfiken - du ser förbättringar som en naturlig del av vardagen
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm.
Tjänsten är på 100% och tillsvidare med provanställning.
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "265961".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628)
Cbre Fastighetsteknik AB Kontakt
William Mölleborn William.Molleborn@cbre.com
9808663